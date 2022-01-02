Мане получил самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане установил рекорд в матче против "Челси", получив самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги — уже на 15-й секунде.
Воскресный матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" начался с того, что Мане уже на шестой секунде в борьбе за верховой мяч ударил капитана "синих" Сесара Аспиликуэту локтем по голове.
Рефери Энтони Тэйлор вмешался без промедления, спустя 15 секунд после стартового свистка предъявив Садио желтую карточку. Так рано "горчичник" еще никто не получал в Премьер-Лиге (с сезона 2006/07, когда этот статистический стал фиксироваться с точностью до секунды).
"Думаю, это было безрассудно. На мой взгляд, это заслуживало красной карточки. Он четко знал, что делает. Это умышленный удар локтем. Его следовало удалить", — сообщил экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк в эфире Sky Sports.
02.01.2022 22:00
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Последние комментарии:
чертила ебаная
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опять рекорд
ну что за топари))))
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в 2 матчах лузерку потащили судьи, сначала левая кк Джеймсу, теперь нету кк чмоне, но ничего, должки возвращаются
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ху.йня а не игрок
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Обычная отмашка, вообще не помню ни одной красной при таких фолах. Раздули из мухи слона. Маунт вон двумя руками в голову цимикасу влетел, а потом еще лежачему греку по руке пнул, момент очевидно более спорный, но там и желтой не было, так никто из ливерпуля не ноет по этому поводу, все понимают что эмоции, а на мане опять накинулись
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Красава, рекорд! Круче может быть только красная на 15-ой секунде.
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портовый мочеглот получил самую быструю желтенькую - ничего удивительного
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Фолы до 30-й секунды не считаються (с)(смеется)
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Очень грязный игрок.
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