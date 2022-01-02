Мане получил самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане установил рекорд в матче против "Челси", получив самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги — уже на 15-й секунде.

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" начался с того, что Мане уже на шестой секунде в борьбе за верховой мяч ударил капитана "синих" Сесара Аспиликуэту локтем по голове.

Рефери Энтони Тэйлор вмешался без промедления, спустя 15 секунд после стартового свистка предъявив Садио желтую карточку. Так рано "горчичник" еще никто не получал в Премьер-Лиге (с сезона 2006/07, когда этот статистический стал фиксироваться с точностью до секунды).

"Думаю, это было безрассудно. На мой взгляд, это заслуживало красной карточки. Он четко знал, что делает. Это умышленный удар локтем. Его следовало удалить", — сообщил экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк в эфире Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1418

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 02.01.2022 22:35 # moneymaker
    чертила ебаная

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  2. b84 02.01.2022 22:29 # b84
    опять рекорд
    ну что за топари))))

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  3. bezviz 02.01.2022 22:27 # bezviz
    в 2 матчах лузерку потащили судьи, сначала левая кк Джеймсу, теперь нету кк чмоне, но ничего, должки возвращаются

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  4. bezviz 02.01.2022 22:26 # bezviz
    ху.йня а не игрок

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  5. liverfun 02.01.2022 22:22 # liverfun
    Обычная отмашка, вообще не помню ни одной красной при таких фолах. Раздули из мухи слона. Маунт вон двумя руками в голову цимикасу влетел, а потом еще лежачему греку по руке пнул, момент очевидно более спорный, но там и желтой не было, так никто из ливерпуля не ноет по этому поводу, все понимают что эмоции, а на мане опять накинулись

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  6. apl-nash 02.01.2022 22:16 # apl-nash
    Красава, рекорд! Круче может быть только красная на 15-ой секунде.

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  7. true-manc 02.01.2022 22:03 # true-manc
    портовый мочеглот получил самую быструю желтенькую - ничего удивительного

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  8. skychnie-oboi 02.01.2022 22:02 # skychnie-oboi
    Фолы до 30-й секунды не считаються (с)(смеется)

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  9. jirrort 02.01.2022 22:00 # jirrort
    Очень грязный игрок.

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