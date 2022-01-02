Мане получил самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане установил рекорд в матче против "Челси", получив самую быструю желтую карточку в истории Премьер-Лиги — уже на 15-й секунде.

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" начался с того, что Мане уже на шестой секунде в борьбе за верховой мяч ударил капитана "синих" Сесара Аспиликуэту локтем по голове.



Рефери Энтони Тэйлор вмешался без промедления, спустя 15 секунд после стартового свистка предъявив Садио желтую карточку. Так рано "горчичник" еще никто не получал в Премьер-Лиге (с сезона 2006/07, когда этот статистический стал фиксироваться с точностью до секунды).



"Думаю, это было безрассудно. На мой взгляд, это заслуживало красной карточки. Он четко знал, что делает. Это умышленный удар локтем. Его следовало удалить", — сообщил экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк в эфире Sky Sports.