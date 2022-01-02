Каскарино предсказывает переход Фирмино в "Астон Виллу"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Тони Каскарино ожидает, что бирмингемский клуб купит нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино в этом месяце.

В этом сезоне Фирмино стал все чаще проигрывать конкуренцию за место в стартовом составе "Ливерпуля", отметившись лишь шестью появлениями с первых минут во всех соревнованиях.



Каскарино думает, что ситуацией 30-летнего бразильца попытается воспользоваться главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард, которому как раз нужен игрок такого типа.



"Это лишь мое чутье, но я думаю, они ("Вилла") обратятся насчет одного большого игрока "Ливерпуля". Я не удивлюсь, если в итоге Фирмино отправится в "Виллу".



"Я так говорю, потому что тренерам нравится обращаться к людям, с которыми они прежде уже работали".



"Данни Ингс не заиграл в "Вилле". Я удивлен этим, потому что мне нравится Данни. Думаю, он потрясающий игрок, но кажется, что у него просто не получается".



"Думаю, Олли Уоткинсу нужен партнер вроде Фирмино, чтобы он смог показывать свою лучшую игру. Джеррард будет искать такого рода игрока".



"Люди могу сказать, что Клопп никогда не отпустит Фирмино. Но он стал слишком часто оказываться среди запасных. Жота занял его место в "Ливерпуле", — сообщил Каскарино talkSPORT.