Тухель объяснил, почему Лукаку пропускает матч против "Ливерпуля"

Перед началом матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил свое решение оставить нападающего Ромелу Лукаку вне заявки команды.

Как и предсказывала пресса, Лукаку не попал даже в число запасных "Челси" на один из важнейших матчей сезона.



По словам Тухеля, он просто хотел оградиться от скандала, готовясь к игре. Решение, как наказать Ромелу за резонансное интервью, пока не принято.



"Эта история стала слишком большой, слишком шумной и случилась так близко к матчу, что я решил оградить подготовку к игре. Поэтому он вне заявки".



"Конечно, мы поговорили — дважды, а также обсудили это с ведущими игроками. Но затем мы осознали, что это случилось слишком близко к матчу. Это слишком отвлекает".



"Мы отложили решение насчет того, как нам быть дальше. Прежде всего нам нужно было оградить процесс подготовки к матчу, большому матчу".



"Мне показалось, что нам будет проще сохранять концентрацию, если он останется вне заявки. Поэтому мы так и поступили. Это было сложное решение, но, на мой взгляд, необходимое", — цитирует Тухеля The Independent.