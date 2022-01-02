Сунесс: "Лукаку больше чем перешел черту"

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что нападающий "Челси" Ромелу Лукаку "больше чем перешел черту" своим скандальным интервью.

В записанном еще несколько недель назад разговоре со Sky Italy Лукаку признался, что несчастен в "Челси", а также пожаловался на тактику главного тренера "синих" Томаса Тухеля и выразил желание вернуться в "Интер".



В результате Лукаку был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", и Сунесс считает, что теперь Ромелу должен извиниться или уйти.



"Это было совершенно неуважительно. Ему 29, а не 19, и он должен был лучше понимать, что делает. Это наносит огромный ущерб клубу. Ты словно заходишь в раздевалку и говоришь: "Я больше не хочу быть вместе с вами".



"Это вредит и тренеру, который должен сказать: "Если тебе не нравится здесь, вот дверь. Можешь уходить". На месте Томаса Тухеля я бы прежде всего заставил его извиниться. Он должен встать перед каждым в раздевалке и безоговорочно извиниться".



"Если он не готов прийти к своему тренеру, то я бы сам пришел к нему и поговорил по душам. Я бы узнал, действительно он имел это ввиду, или это было ошибкой. Если он не извинился, тогда Тухель поступил правильно, отстранив его от участия в матче".



"Тухель показал свою власть, а Лукаку больше чем перешел черту. Он должен извиниться перед своими партнерами по команде. Это было настолько за гранью, что даже не верится", — сообщил Сунесс в эфире.