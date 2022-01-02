Сунесс: "Лукаку больше чем перешел черту"

Ромелу Лукаку Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что нападающий "Челси" Ромелу Лукаку "больше чем перешел черту" своим скандальным интервью.

В записанном еще несколько недель назад разговоре со Sky Italy Лукаку признался, что несчастен в "Челси", а также пожаловался на тактику главного тренера "синих" Томаса Тухеля и выразил желание вернуться в "Интер".

В результате Лукаку был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", и Сунесс считает, что теперь Ромелу должен извиниться или уйти.

"Это было совершенно неуважительно. Ему 29, а не 19, и он должен был лучше понимать, что делает. Это наносит огромный ущерб клубу. Ты словно заходишь в раздевалку и говоришь: "Я больше не хочу быть вместе с вами".

"Это вредит и тренеру, который должен сказать: "Если тебе не нравится здесь, вот дверь. Можешь уходить". На месте Томаса Тухеля я бы прежде всего заставил его извиниться. Он должен встать перед каждым в раздевалке и безоговорочно извиниться".

"Если он не готов прийти к своему тренеру, то я бы сам пришел к нему и поговорил по душам. Я бы узнал, действительно он имел это ввиду, или это было ошибкой. Если он не извинился, тогда Тухель поступил правильно, отстранив его от участия в матче".

"Тухель показал свою власть, а Лукаку больше чем перешел черту. Он должен извиниться перед своими партнерами по команде. Это было настолько за гранью, что даже не верится", — сообщил Сунесс в эфире.


Метки Лукаку, Сунесс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. butch 02.01.2022 19:30 # butch
    Тухелю надо объяснить, что такое сто лямов, и пусь извинится перед великим Лукакой))

    (ответить)

  2. fc-oil 02.01.2022 19:26 # fc-oil
    Что он там может понимать? Мозги с уголек

    (ответить)

  3. kukuruzzo 02.01.2022 19:22 # kukuruzzo
    Перешел. Третьей ногой.

    (ответить)

  4. mafia 02.01.2022 19:14 # mafia
    ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ!
    вернется еще сильнее

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: