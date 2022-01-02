Рангник "отчаянно хочет" сохранить Кавани
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что он "отчаянно хочет" сохранить нападающего Эдинсона Кавани.
Второй английский сезон складывается неважно для Кавани, что подогревает слухи насчет возможного ухода Эдинсона в зимнее трансферное окно.
Кавани сватают в "Барселону" и "Ювентус", а также связывают с возвращением в Южную Америку, однако Рангник рассчитывает на 34-летнего уругвайца, который недавно спас "Юнайтед" от поражения против "Ньюкасла" (1:1), появившись на замену, а три дня спустя помог одержать победу 3:1 над "Бернли", составив пару нападающих с Криштиану Роналду.
"Он знает, что я точно его не отпущу. С самого первого дня я говорю ему, что он является крайне важным игроком. Он, наверное, единственный, кто может играть нападающего и спиной к воротам, и лицом к воротам".
"Как я уже говорил, его профессионализм, его отношение к работе просто удивительны, и я сказал ему, что отчаянно хочу сохранить его до конца сезона. Он знает это. Он также знает, как я высоко ценю и как сильно уважаю его".
"Мы определенно нуждаемся в Эди. Я бы предпочел обладать вторым Эди, но для меня очевидно, что Эди должен остаться", — цитирует Рангника BBC.
02.01.2022 18:00
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Последние комментарии:
это вам не истеричка пеналду, которая ноет после неудачного паса в его сторону) мистер "победим перхоть но не ньюкасл"
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Толковый нап. 10-ку положит, как минимум
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