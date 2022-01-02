Клоппу не нравится "пассивная роль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему нравится, когда "Манчестер Сити" своей близкой к идеальной игрой подстегивает его команду.

Несмотря на 12 очков отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити", Клопп все еще надеется побороться за титул, как "Ливерпуль" это делал в предыдущие годы.



У "красных" практически не осталось пространства для ошибок, но для Юргена эта ситуация предпочтительнее, нежели ситуация, при которой тебе приходится надеяться на осечки конкурента.



"Я бы не сказал, что борьба за титул истощает тебя душевно, мы привыкли к этому".



"Два года назад, когда мы ушли в отрыв на несколько очков, вы говорили: "О, нет, "Сити" способен на невероятные вещи". Им удалось выиграть 15 заключительных матчей или около того, а за год до того, когда "Сити" стал чемпионом, мы и они тоже выиграли где-то по 15 матчей подряд".



"Мы хотим, чтобы у нас была эта конкуренция. "Сити" можно догнать, но для этого ты должен быть идеален".



"Если ты сам не идеален, то должен надеяться, что и "Сити" не будет идеален. А это практически та пассивная роль, которая мне особо не нравится".



"Мы сосредоточены на своей игре. Мы сохраняем позитивный настрой и не забегаем вперед дальше ближайшего матча", — цитирует Клоппа TEAMtalk.