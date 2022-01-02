Будущее Лукаку в "Челси" оказалось под вопросом

Ромелу Лукаку Будущее нападающего Ромелу Лукаку в "Челси" оказалось под большим вопросом.

Все ведущие новостные издания подтверждают, что главный тренер "Челси" Томас Тухель решил оставить Лукаку вне заявки на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" из-за резонансного интервью Ромелу.

Однако пропуском ключевого мата, разговором с Тухелем и, вероятно, штрафом от клуба дело может не ограничиться для 28-летнего игрока сборной Бельгии.

ESPN предполагает, что ответная реакция "синих" может только усугубить ситуацию Лукаку, который до этого, хоть и не чувствовал себя счастливым, но не предпринимал попыток уйти из клуба.

Даже если не в январе, но следующим летом, Лукаку может собраться на выход, если ему с Тухелем не удастся найти общего языка.


Метки Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1855

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akado 02.01.2022 17:13 # akado
    Странные эти бельгийцы.

    (ответить)

  2. asnural 02.01.2022 16:48 # asnural
    Что азар что этот бивень..два нытика

    (ответить)

  3. division 02.01.2022 16:44 # division
    Самое херовое, что он мечтает о нищей Италии, где даже у Юве финансовые проблемы и больше полтоса за него никто не сможет выложить. Но и за 50 надо скидывать этого нытика, добавлять сотку и брать Холанда

    (ответить)

  4. asnural 02.01.2022 16:41 # asnural
    Абрамовичу нужно его подарить в анжы...сука пусть там развлекает хабибуллу

    (ответить)

  5. asnural 02.01.2022 16:40 # asnural
    Каким нужно быть ебанатом что бы этот кусок гавна брать в апл после манчестерской помойки

    (ответить)

  6. naby-keita 02.01.2022 16:14 # naby-keita
    Чемпионси, Приветульси!

    (ответить)

  7. gunars 02.01.2022 16:14 # gunars
    можно купить в Арсенал за 10ку, топовый игрок

    (ответить)

  8. bezviz 02.01.2022 16:14 # bezviz
    1 странное интервью....1 смс....и нет форварда, но если в случае с Костой это была потеря. то лукака совсем не потеря, главное чтобы лямов 100 принес нам

    (ответить)

  9. danny949494 02.01.2022 16:10 # danny949494
    Пзда карьере))

    (ответить)

  10. frisby 02.01.2022 16:10 # frisby
    нормально так лукукака тупоголовая обосцала залупенсов и ушастого петухеля.. топово))
    маринка гений трансферов - визжали упоротые далпаепы с фапла

    (ответить)

  11. heyoung 02.01.2022 16:08 # heyoung
    Ещё один конкурент на Холланда нарисовался

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: