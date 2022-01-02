Будущее Лукаку в "Челси" оказалось под вопросом
Будущее нападающего Ромелу Лукаку в "Челси" оказалось под большим вопросом.
Все ведущие новостные издания подтверждают, что главный тренер "Челси" Томас Тухель решил оставить Лукаку вне заявки на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" из-за резонансного интервью Ромелу.
Однако пропуском ключевого мата, разговором с Тухелем и, вероятно, штрафом от клуба дело может не ограничиться для 28-летнего игрока сборной Бельгии.
ESPN предполагает, что ответная реакция "синих" может только усугубить ситуацию Лукаку, который до этого, хоть и не чувствовал себя счастливым, но не предпринимал попыток уйти из клуба.
Даже если не в январе, но следующим летом, Лукаку может собраться на выход, если ему с Тухелем не удастся найти общего языка.
02.01.2022 16:00
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Последние комментарии:
Странные эти бельгийцы.
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Что азар что этот бивень..два нытика
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Самое херовое, что он мечтает о нищей Италии, где даже у Юве финансовые проблемы и больше полтоса за него никто не сможет выложить. Но и за 50 надо скидывать этого нытика, добавлять сотку и брать Холанда
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Абрамовичу нужно его подарить в анжы...сука пусть там развлекает хабибуллу
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Каким нужно быть ебанатом что бы этот кусок гавна брать в апл после манчестерской помойки
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Чемпионси, Приветульси!
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можно купить в Арсенал за 10ку, топовый игрок
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1 странное интервью....1 смс....и нет форварда, но если в случае с Костой это была потеря. то лукака совсем не потеря, главное чтобы лямов 100 принес нам
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Пзда карьере))
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нормально так лукукака тупоголовая обосцала залупенсов и ушастого петухеля.. топово))
маринка гений трансферов - визжали упоротые далпаепы с фапла
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Ещё один конкурент на Холланда нарисовался
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