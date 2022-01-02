Будущее Лукаку в "Челси" оказалось под вопросом

Будущее нападающего Ромелу Лукаку в "Челси" оказалось под большим вопросом.

Все ведущие новостные издания подтверждают, что главный тренер "Челси" Томас Тухель решил оставить Лукаку вне заявки на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" из-за резонансного интервью Ромелу.



Однако пропуском ключевого мата, разговором с Тухелем и, вероятно, штрафом от клуба дело может не ограничиться для 28-летнего игрока сборной Бельгии.



ESPN предполагает, что ответная реакция "синих" может только усугубить ситуацию Лукаку, который до этого, хоть и не чувствовал себя счастливым, но не предпринимал попыток уйти из клуба.



Даже если не в январе, но следующим летом, Лукаку может собраться на выход, если ему с Тухелем не удастся найти общего языка.