Дайч: "На месте Клоппа я бы просил о семи заменах"

Наставник "Бернли" Шон Дайч, заявил, что на месте своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" тоже просил бы о пяти заменах.

Столкнувшись со вспышкой коронавируса в праздничный период, Клопп выразил мнение, что Премьер-Лига должна вернуться к пяти заменам, дабы дать тренерам возможность беречь своих игроков.



Однако Дайч отлично понимает, что пять замен дали бы преимущество большим командам вроде "Ливерпуля".



"Думаете, будь я тренером "Ливерпуля", я бы не хотел пять замен?"



"Конечно, хотел бы. Если бы я работал в клубе такого уровня, я бы говорил то же самое. Я бы сказал, что хочу семь замен, потому что у меня есть все эти игроки топ-уровня, которые хотят играть, и чем больше я смогу выпустить их на поле, тем лучше", — цитирует Дайча Daily Mirror.