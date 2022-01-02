Дайч: "На месте Клоппа я бы просил о семи заменах"

Юрген Клопп и Шон Дайч Наставник "Бернли" Шон Дайч, заявил, что на месте своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" тоже просил бы о пяти заменах.

Столкнувшись со вспышкой коронавируса в праздничный период, Клопп выразил мнение, что Премьер-Лига должна вернуться к пяти заменам, дабы дать тренерам возможность беречь своих игроков.

Однако Дайч отлично понимает, что пять замен дали бы преимущество большим командам вроде "Ливерпуля".

"Думаете, будь я тренером "Ливерпуля", я бы не хотел пять замен?"

"Конечно, хотел бы. Если бы я работал в клубе такого уровня, я бы говорил то же самое. Я бы сказал, что хочу семь замен, потому что у меня есть все эти игроки топ-уровня, которые хотят играть, и чем больше я смогу выпустить их на поле, тем лучше", — цитирует Дайча Daily Mirror.


Метки Бернли, Дайч, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 15:00

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  1. mata05 02.01.2022 15:40 # mata05
    Все ссут на циклопа

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  2. gucman 02.01.2022 15:34 # gucman
    Все по существу сказал, тем самым опустив этого нытика насекомого...

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  3. kabanusco 02.01.2022 15:30 # kabanusco
    Ещё один камень в сторону нытья

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  4. jawen 02.01.2022 15:14 # jawen
    Мир становится лучше от таких слов

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