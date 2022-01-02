Дайч: "На месте Клоппа я бы просил о семи заменах"
Наставник "Бернли" Шон Дайч, заявил, что на месте своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" тоже просил бы о пяти заменах.
Столкнувшись со вспышкой коронавируса в праздничный период, Клопп выразил мнение, что Премьер-Лига должна вернуться к пяти заменам, дабы дать тренерам возможность беречь своих игроков.
Однако Дайч отлично понимает, что пять замен дали бы преимущество большим командам вроде "Ливерпуля".
"Думаете, будь я тренером "Ливерпуля", я бы не хотел пять замен?"
"Конечно, хотел бы. Если бы я работал в клубе такого уровня, я бы говорил то же самое. Я бы сказал, что хочу семь замен, потому что у меня есть все эти игроки топ-уровня, которые хотят играть, и чем больше я смогу выпустить их на поле, тем лучше", — цитирует Дайча Daily Mirror.
02.01.2022 15:00
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