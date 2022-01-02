Фердинанд уверен, что МЮ финиширует в топ-4
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что команда Ральфа Рангника завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
Прямо сейчас "Юнайтед" занимает седьмое место, находясь в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов.
Несмотря на неважное качество футбола, демонстрируемого "красными дьяволами", Фердинанд отмечает, что Рангник сразу же стал давать результат.
"Я от всего сердца желаю им финишировать в топ-4. Возможно, игра "Манчестер Юнайтед" в четырех последних матчах временами вызывала вопросы. Однако во главе команды находится новый человек, который пытается применить свою тактику и который не имел времени для тренировок, поэтому я думаю, они прибавят и сделают это".
"Несмотря на слегка глумливую и мрачную атмосферу вокруг клуба из-за демонстрируемой игры, они одержали три победы в четырех последних матчах, поэтому я думаю, они окажутся в хорошем положении благодаря этой серии", — сообщил Фердинанд BT Sport.
02.01.2022 14:00
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