Фердинанд уверен, что МЮ финиширует в топ-4

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что команда Ральфа Рангника завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Юнайтед" занимает седьмое место, находясь в четырех очках от зоны Лиги Чемпионов.



Несмотря на неважное качество футбола, демонстрируемого "красными дьяволами", Фердинанд отмечает, что Рангник сразу же стал давать результат.



"Я от всего сердца желаю им финишировать в топ-4. Возможно, игра "Манчестер Юнайтед" в четырех последних матчах временами вызывала вопросы. Однако во главе команды находится новый человек, который пытается применить свою тактику и который не имел времени для тренировок, поэтому я думаю, они прибавят и сделают это".



"Несмотря на слегка глумливую и мрачную атмосферу вокруг клуба из-за демонстрируемой игры, они одержали три победы в четырех последних матчах, поэтому я думаю, они окажутся в хорошем положении благодаря этой серии", — сообщил Фердинанд BT Sport.