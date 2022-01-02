Клопп отказывается признавать поражение в чемпионской гонке

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не лишилась шансов выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" отстает на 12 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", а в воскресенье играет против "Челси".

Несмотря на то, что "Сити" одержал 11 побед подряд в Премьер-Лиге, Клопп не спешит выбрасывать белый флаг.

"Невозможно по-настоящему выиграть лигу зимой. Это маловероятно. Сейчас "Сити" ушел в отрыв, и они заслужили это, но давайте просто попытаемся".

"Только одна команда может стать чемпионом. Решающий момент наступит в апреле — вот тогда ты должен быть достаточно близко. Предстоит сыграть еще так много матчей".

"Единственный способ догнать кого-либо заключается в том, чтобы выигрывать матчи. Это не так просто", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 02.01.2022 13:23 # chelsiukpro
    Томас Тухель убежден, что сейчас не время терять надежду в борьбе за титул АПЛ!

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  2. tursa 02.01.2022 13:17 # tursa
    По потерянным очкам отрыв 9, а такой отрыв отыграть очень легко. Помимо очной встречи достаточно 3 ничьи для сити и вот уже сравнялись

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  3. felix-the-cat 02.01.2022 13:06 # felix-the-cat
    Гляньте интервью у тухлого который уже сказала что гонка проиграна и интервью клоппа. Вот и уровень амбиций

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  4. yaxaaabalya 02.01.2022 13:04 # yaxaaabalya
    Математически есть все шансы,как и у мю,если выдадут 15 побед и 3 ничьи.Но это маловероятно,ситик должен аплку забрать,если проебут отрыв и первое место,побрить шейхов и расформировать тиму.

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