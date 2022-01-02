Клопп отказывается признавать поражение в чемпионской гонке

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не лишилась шансов выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" отстает на 12 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", а в воскресенье играет против "Челси".



Несмотря на то, что "Сити" одержал 11 побед подряд в Премьер-Лиге, Клопп не спешит выбрасывать белый флаг.



"Невозможно по-настоящему выиграть лигу зимой. Это маловероятно. Сейчас "Сити" ушел в отрыв, и они заслужили это, но давайте просто попытаемся".



"Только одна команда может стать чемпионом. Решающий момент наступит в апреле — вот тогда ты должен быть достаточно близко. Предстоит сыграть еще так много матчей".



"Единственный способ догнать кого-либо заключается в том, чтобы выигрывать матчи. Это не так просто", — цитирует Клоппа Daily Mirror.