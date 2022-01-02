Клопп отказывается признавать поражение в чемпионской гонке
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не лишилась шансов выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
В данный момент "Ливерпуль" отстает на 12 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", а в воскресенье играет против "Челси".
Несмотря на то, что "Сити" одержал 11 побед подряд в Премьер-Лиге, Клопп не спешит выбрасывать белый флаг.
"Невозможно по-настоящему выиграть лигу зимой. Это маловероятно. Сейчас "Сити" ушел в отрыв, и они заслужили это, но давайте просто попытаемся".
"Только одна команда может стать чемпионом. Решающий момент наступит в апреле — вот тогда ты должен быть достаточно близко. Предстоит сыграть еще так много матчей".
"Единственный способ догнать кого-либо заключается в том, чтобы выигрывать матчи. Это не так просто", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
02.01.2022 13:00
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Последние комментарии:
Томас Тухель убежден, что сейчас не время терять надежду в борьбе за титул АПЛ!
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По потерянным очкам отрыв 9, а такой отрыв отыграть очень легко. Помимо очной встречи достаточно 3 ничьи для сити и вот уже сравнялись
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Гляньте интервью у тухлого который уже сказала что гонка проиграна и интервью клоппа. Вот и уровень амбиций
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Математически есть все шансы,как и у мю,если выдадут 15 побед и 3 ничьи.Но это маловероятно,ситик должен аплку забрать,если проебут отрыв и первое место,побрить шейхов и расформировать тиму.
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