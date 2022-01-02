Тухель: "Сити" — это победоносная машина"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал "Манчестер Сити" победоносной машиной".

К домашнему матчу против "Ливерпуля" подопечные Тухеля подходят, отставая уже на 11 очков от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".



Томас обещает, что "синие" продолжат преследовать лидера, но в то же время намекает, что судьба этой погони предопределена.



"Они знают, как выдавать сезон за сезоном с наивысшим количеством очков. Мы никогда не перестанем верить или оказывать давление, но мы должны быть реалистами".



"Сити" — это победоносная машина. Для них важно не иметь отрыв, а создавать его. Они хороши. Очень хороши. Они беспощадны".



"Придя сюда год назад, мы вынуждены признать это. Если вы возьмете 2021 год, то мы набрали на 20 очков меньше".



"Нужно быть амбициозным, но не чересчур. Не нужно предаваться разочарованию, если ты не угнался за "Манчестер Сити" в первые полгода".



"В "Сити" все на высшем уровне. Я говорю не только про состав, но также про управление клубом. У них есть эта стабильность уже пять или шесть лет. Соперничать с ними сложно. Но не невозможно", — цитирует Тухель BBC.