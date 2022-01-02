Ван де Бек не сможет покинуть МЮ в январе

Полузащитник Донни Ван де Бек не сможет покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе из-за своей ситуации с агентом.

Не сумев перебраться в "Эвертон" прошлым летом на правах аренды, в октябре Ван де Бек прекратил сотрудничество с агентом Гвидо Альберсом.



На роль своего нового представителя Донни избрал Али Дурсана, однако тот до сих пор не может приступить к исполнению своих обязанностей, потому что Альберс отказался освободить игрока от подписанного 18 месяцев назад контракта.



"Очень сложно представить, что Ван де Бек сможет куда-либо перейти в это окно. Дурсан не имеет полномочий, чтобы договариваться об условиях трансфера, потому что Донни по-прежнему связан контрактом с агентством Альберса".



"Их двухлетний контракт истекает только в конце сезона. Если ничего не изменится, игрок останется в Манчестере", — цитирует своего инсайдера Daily Mirror.