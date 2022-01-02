Конте хочет, чтобы его вингбеки играли лучше

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал ключевой аспект, в котором его команда должна прибавить.

Победой 0:1 над "Уотфордом" накануне "Тоттенхэм" продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге при Конте до восьми матчей.



Однако "шпоры" показали очень вялый футбол, и в первую очередь Конте хочет, чтобы активнее были его вингбеки, на роль которых в этом матче он избрал Эмерсона Рояла и Серхио Регилона.



"Конечно, нам нужно значительно прибавить в этом аспекте, потому что, когда играешь по нашей схеме, вингбеки очень важны".



"Мы должны быть эффективнее в атаке. Я очень хорошо знаю, что на этой позиции ты расходуешь много энергии".



"Когда команда с мячом, ты становишься нападающим, вингером, а без мяча — правым защитником или левым защитником. Однако у нас молодые игроки, которые способны прибавить", — цитирует Конте talkSPORT.