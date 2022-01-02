Конте хочет, чтобы его вингбеки играли лучше
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал ключевой аспект, в котором его команда должна прибавить.
Победой 0:1 над "Уотфордом" накануне "Тоттенхэм" продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге при Конте до восьми матчей.
Однако "шпоры" показали очень вялый футбол, и в первую очередь Конте хочет, чтобы активнее были его вингбеки, на роль которых в этом матче он избрал Эмерсона Рояла и Серхио Регилона.
"Конечно, нам нужно значительно прибавить в этом аспекте, потому что, когда играешь по нашей схеме, вингбеки очень важны".
"Мы должны быть эффективнее в атаке. Я очень хорошо знаю, что на этой позиции ты расходуешь много энергии".
"Когда команда с мячом, ты становишься нападающим, вингером, а без мяча — правым защитником или левым защитником. Однако у нас молодые игроки, которые способны прибавить", — цитирует Конте talkSPORT.
02.01.2022 10:00
Просмотров: 392
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да уж. Вчера Регилона и особенно Эмерсона загружали по полной. Только эффективности было мало. Практически все кроссы легко перехватывались защитниками Уотфорда. А эффективных на дриблинге проходов в штрафную я вообще не вспомню.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий