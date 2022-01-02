Тухель ответил Лукаку по поводу игровой схемы
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку ошибается, обвиняя его в смене тактики.
В резонансном интервью Sky Sport Italia на днях Лукаку заявил, что недоволен своей ситуацией в "Челси", потому что Тухель изменил схему, по которой играет команда.
Однако Томас недоумевает по поводу такого заявления, уверяя, что практически ничего не менял в расстановке игроков на поле.
"Он сказал, что мы изменили схему. Это то, что я прочитал. Но если вы немного напряжетесь и изучите вопрос, то не обнаружите большого количества изменений, если обнаружите их вообще. Это не подлежит обсуждению", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
02.01.2022 09:00
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Зае6ись ой как Зае6ись)) походу что первый, что второй в скором времени отправятся покорять Сериал уехехехехеххе
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бомбануло ушастого
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