Тухель ответил Лукаку по поводу игровой схемы

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку ошибается, обвиняя его в смене тактики.

В резонансном интервью Sky Sport Italia на днях Лукаку заявил, что недоволен своей ситуацией в "Челси", потому что Тухель изменил схему, по которой играет команда.



Однако Томас недоумевает по поводу такого заявления, уверяя, что практически ничего не менял в расстановке игроков на поле.



"Он сказал, что мы изменили схему. Это то, что я прочитал. Но если вы немного напряжетесь и изучите вопрос, то не обнаружите большого количества изменений, если обнаружите их вообще. Это не подлежит обсуждению", — цитирует Тухеля Daily Mirror.