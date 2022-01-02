Тухель ответил Лукаку по поводу игровой схемы

Томас Тухель и Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку ошибается, обвиняя его в смене тактики.

В резонансном интервью Sky Sport Italia на днях Лукаку заявил, что недоволен своей ситуацией в "Челси", потому что Тухель изменил схему, по которой играет команда.

Однако Томас недоумевает по поводу такого заявления, уверяя, что практически ничего не менял в расстановке игроков на поле.

"Он сказал, что мы изменили схему. Это то, что я прочитал. Но если вы немного напряжетесь и изучите вопрос, то не обнаружите большого количества изменений, если обнаружите их вообще. Это не подлежит обсуждению", — цитирует Тухеля Daily Mirror.


Метки Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 09:00

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  1. slash-lfc 02.01.2022 09:12 # slash-lfc
    Зае6ись ой как Зае6ись)) походу что первый, что второй в скором времени отправятся покорять Сериал уехехехехеххе

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  2. selta 02.01.2022 09:02 # selta
    бомбануло ушастого

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