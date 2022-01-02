"Ньюкасл" обратился насчет аренды Обамеянга

"Ньюкасл" обратился к "Арсеналу" насчет аренды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга до конца сезона.

Как известно, Обамеянг не играет за "Арсенал" со своего появления на замену против "Эвертона" 6 декабря. Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки, а также отстранен от тренировок и матчей команды.



Главный тренер "канониров" Микель Артета не спешит менять гнев на милость, поэтому Обамеянг собрал вещи и уехал — пока в расположение сборной Габона для подготовки к Кубку Африки.



Не исключено, что по возвращении с турнира Обамеянг уже будет игроком другого клуба. Во всяком случае "Арсенал" готов выслушать предложения по 32-летнему нападающему.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой ситуацией пытается воспользоваться "Ньюкасл". "Сороки" хотят арендовать Обамеянга с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов грядущим летом.