"Ньюкасл" обратился насчет аренды Обамеянга
"Ньюкасл" обратился к "Арсеналу" насчет аренды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга до конца сезона.
Как известно, Обамеянг не играет за "Арсенал" со своего появления на замену против "Эвертона" 6 декабря. Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки, а также отстранен от тренировок и матчей команды.
Главный тренер "канониров" Микель Артета не спешит менять гнев на милость, поэтому Обамеянг собрал вещи и уехал — пока в расположение сборной Габона для подготовки к Кубку Африки.
Не исключено, что по возвращении с турнира Обамеянг уже будет игроком другого клуба. Во всяком случае "Арсенал" готов выслушать предложения по 32-летнему нападающему.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой ситуацией пытается воспользоваться "Ньюкасл". "Сороки" хотят арендовать Обамеянга с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов грядущим летом.
02.01.2022 08:00
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