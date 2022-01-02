Лукаку может пропустить матч с "Ливерпулем" в качестве наказания

Нападающий Ромелу Лукаку в качестве наказания может не попасть в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

На днях было опубликовано наделавшее шума интервью Лукаку. Ромелу открыто признался, что несчастен в "Челси", а также усомнился в тактике главного тренера Томаса Тухеля и озвучил желание вернуться в "Интер".



Тухель уже выразил свое недовольство поступком Лукаку, а теперь, как утверждает The Telegraph, задумывается о том, чтобы принять меры дисциплинарного характера в отношении своего подопечного.



Лукаку, забивший три гола в свои четырех матчах за "синих", может даже остаться вне заявки команды на одну из важнейших игр сезона. Какое бы решение ни принял Тухель, это будет сделано при поддержке руководства клуба.



Также Ромелу почти точно будет подвергнут штрафу за несогласованное с клубом интервью.