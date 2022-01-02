Лукаку может пропустить матч с "Ливерпулем" в качестве наказания

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку в качестве наказания может не попасть в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

На днях было опубликовано наделавшее шума интервью Лукаку. Ромелу открыто признался, что несчастен в "Челси", а также усомнился в тактике главного тренера Томаса Тухеля и озвучил желание вернуться в "Интер".

Тухель уже выразил свое недовольство поступком Лукаку, а теперь, как утверждает The Telegraph, задумывается о том, чтобы принять меры дисциплинарного характера в отношении своего подопечного.

Лукаку, забивший три гола в свои четырех матчах за "синих", может даже остаться вне заявки команды на одну из важнейших игр сезона. Какое бы решение ни принял Тухель, это будет сделано при поддержке руководства клуба.

Также Ромелу почти точно будет подвергнут штрафу за несогласованное с клубом интервью.


Метки Ливерпуль, Лукаку, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2022 07:00

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  1. elprimer 02.01.2022 07:42 # elprimer
    Бздухель погорелец, матч для щельсе очень важен, а он главного расталкивателя защей соперника своей жеппой усадил в запас.

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  2. selta 02.01.2022 07:20 # selta
    третья нога лукаки, во рту портовой собаки!
    тупее варианта в нападение, сложно было придумать, возненавидел его еще со времен промаха, в серий пенальти за суперкубок и последующим за тем нытьем

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