20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 2 января, четырьмя поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" забил 10 голов дома, причем их авторами стали 10 различных игроков. "Астон Вилла" потерпела 21 поражение в чемпионате в 2021 году — больше всех в дивизионе, наравне с "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном". "Пчелы" ни разу не уступили в семи последних встречах с "вилланами".



Из лазарета "Брентфорда" возвращается Кристоффер Айер. Кристиан Нергор отбыл свою дисквалификацию. Бриан Мбемо под вопросом.



Капитан "Виллы" Тайрон Мингс пропускает этот матч в качестве дисквалификации. Джон Макгинн переболел коронавирусом. Также должны вернуться в строй Эшли Янг, Бертран Траоре и Трезеге.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 17:00



С тех пор, как за победу стали давать три очка, у "Эвертона" еще никогда не было так мало очков на момент начала нового календарного года, однако все три последних матча "ирисок" были отложены. "Брайтон" свел вничью шесть из семи последних выездных поединков чемпионата. "Чайки" еще никогда не побеждали в гостях у "Эвертона" в девяти попытках во всех соревнованиях, включая четыре поражения из четырех возможных в Премьер-Лиге.



Нападающий Доминик Калверт-Левин может сыграть за "Эвертон" впервые с августа. Несколько игроков все еще отсутствуют с травмами и коронавирусом.



Капитан "Брайтона" Льюис Данк продолжает лечиться. Леандро Троссард в порядке, несмотря на проблемы с задней поверхностью бедра.



ЛИДС — БЕРНЛИ 17:00



"Лидс" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, в процессе пропустив 14 голов. "Бернли" не знает побед уже 10 выездных поединков чемпионата кряду — с 0:2 в гостях у "Фулхэма" 10 мая. Бордовые" потерпели шесть поражений в восьми последних выездах к "белым" в рамках чемпионата.



Лидеры "Лидса" Лиам Купер и Калвин Филлипс задержатся в лазарете до марта из-за травм бедра. Из-за похожего повреждения Патрик Бэмфорд под вопросом. Хуниор Фирпо, Диего Льоренте, Даниэль Джеймс и Джек Харрисон уже в строю.



"Бернли" предстоит оценить состояние Максвелла Корне, которого беспокоит бедро. Кевин Лонг переболел коронавирусом, еще несколько игроков, включая Джоша Браунхилла, в процессе.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



Ведя в счете, "Челси" в итоге недосчитался уж 11 очков в этом сезоне Премьер-Лиге — на одно больше, чем за весь прошлый. Поражение 1:0 от "Лестера" прервало серию из 29 матчей чемпионата, в которых "Ливерпуль" неизменно забивал. Ни одна из 38 последних встреч этих команд во всех турнирах не завершилась безголевой ничьей — последний раз счет 0:0 фиксировался во встрече "синих" и "красных" на "Стэмфорд Бридж" в феврале 2008.



Защитник "Челси" Рис Джеймс присоединился в лазарете к Бену Чилуэллу. Андреас Кристенсен под вопросом из-за проблем со спиной. Тиаго Силва и Тимо Вернер уже возобновили тренировки.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп самоизолировался из-за коронавируса, как и трое неназванных игроков. Тиаго Алькантара и Такуми Минамино травмированы, Энди Робертсон дисквалифицирован.