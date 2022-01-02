"Арсенал" заинтересован в Дугласе Луисе

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Благодаря рывку в последние недели у "Арсенала" появились реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, и очевидно, что "канонирам" не помешает усиление на вторую половину сезона.



В качестве игрока, который бы мог помочь команде в отсутствие Мохамеда Эльнени и Томаса Партея, которые вскоре уедут на Кубок Африки, "Арсенал" рассматривает 23-летнего бразильца Луиса.



Как утверждает ESPN, в приобретении Луиса заинтересован лично главный тренер "канониров" Микель Артета, чей бывший клуб "Манчестер Сити" и продал Дугласа в "Астон Виллу" в июле 2019.