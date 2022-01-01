Туанзебе близок к переходу в "Наполи"

Аксель Туанзебе Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" защитник Аксель Туанзебе близок к переходу в "Наполи" на правах аренды.

Прошлым летом Туанзебе продлил контракт с "Юнайтед" и в третий раз за карьеру отправился в аренду в "Астон Виллу".

Аренда Туанзебе рассчитана на весь сезон 2021/22, однако Аксель отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "вилланов" в рамках Премьер-Лиги, все шесть раз — еще при Дине Смите.

При Стивене Джеррарде, сменившем Смита на посту главного тренера "Виллы", Туанзебе сыграл только восемь минут, и это не устраивает Акселя и его родительский клуб.

Как утверждает трансферный эксперт Фабрицио Романо, дальнейшая судьба Туанзебе уже решена. "Юнайтед" досрочно вернет Акселя, а затем сразу же направит его в "Наполи".

За полсезона аренды 24-летнего англичанина "Наполи" заплатит 500 тысяч евро (420 тыс. фунтов).


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Наполи, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 23:00

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