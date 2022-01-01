Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" защитник Аксель Туанзебе близок к переходу в "Наполи" на правах аренды.

Прошлым летом Туанзебе продлил контракт с "Юнайтед" и в третий раз за карьеру отправился в аренду в "Астон Виллу".



Аренда Туанзебе рассчитана на весь сезон 2021/22, однако Аксель отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "вилланов" в рамках Премьер-Лиги, все шесть раз — еще при Дине Смите.



При Стивене Джеррарде, сменившем Смита на посту главного тренера "Виллы", Туанзебе сыграл только восемь минут, и это не устраивает Акселя и его родительский клуб.



Как утверждает трансферный эксперт Фабрицио Романо, дальнейшая судьба Туанзебе уже решена. "Юнайтед" досрочно вернет Акселя, а затем сразу же направит его в "Наполи".



За полсезона аренды 24-летнего англичанина "Наполи" заплатит 500 тысяч евро (420 тыс. фунтов).