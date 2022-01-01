Стейвенберг: "В нашей игре было много позитива"

Ассистент главного тренера "Арсенала" Альберт Стейвенберг, считает, что в игре его команды против "Манчестер Сити" было "много позитива".

Открыв счет в первом тайме домашнего матча против действующего чемпиона Премьер-Лиги, после перерыва "Арсенал" дважды пропустил, а также остался вдесятером.



Однако поражение 1:2 не кажется Стейвенбергу справедливым результатом. Альберт, руководивший командой от бровки вместо заразившегося коронавирусом Микеля Артеты, не видит повода унывать при такой хорошей игре.



"Микель уже выразил свои чувства, он очень гордится командой и их игрой, как и все мы. Но в то же время он разочарован, что мы не получили хотя бы одно очко. Думаю, мы заслуживали все три".



"Как много моментов создал "Сити"? Им повезло с отскоком мяча в концовке. Фанаты получили удовольствие от нашей игры сегодня, мы имели моменты, включая момент Габриэля Мартинелли при счете 1:1. Матч сложился не в нашу пользу, но мы гордимся игрой".



"В нашей игре было много позитива, и нужно это использовать — мы должны играть на таком уровне всегда. Каждый день мы упорно трудимся, чтобы создать условия для этого. Сегодня мы видели команду, которая верит в себя и может конкурировать с такого рода соперником. Мы показали это сегодня", — цитирует Стейвенберга BBC.