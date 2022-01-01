Рамсдейл пожаловался на непоследовательность рефери

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл пожаловался на непоследовательное поведение рефери в матче против "Манчестер Сити".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" был отмечен двумя очень похожими инцидентами. В первом случае Мартин Эдегор упал после контакта с Эдерсоном, во втором Гранит Джака сбил Бернарду Силву.



Изначально рефери Стюарт Аттуэлл не собирался назначать пенальти ни здесь, ни там, но после консультации с VAR в первом случае просто утвердил свое решение, а во втором сходил к монитору и изменил его, присудив "Сити" 11-метровый.



После поражения со счетом 1:2 Рамсдейл раскритиковал Аттуэлла за то, что рефери обратился к монитору только в одном случае.



"Я исхожу из обоих случаев — налицо непоследовательность, когда дело касается похода к монитору. Рефери мог бы сходить и уже затем сказать, что пенальти не было".



"В обоих случаях рефери сначала говорил, что пенальти не было, но указание сходить к монитору он получил только в одном случае. Их пенальти был спорным, но но он получил указание сходить к монитору и в итоге назначил его".



"Когда мы претендовали на пенальти, я был на другом конце поля. Их голкипер выставлял ногу, и мог задеть либо мяч, либо соперника. В случае с Бернарду его задели, и пенальти был назначен".



"Пенальти есть пенальти, но хотелось бы, чтобы рефери сходил к монитору и в нашем случае", — цитирует Рамсдейла BBC.