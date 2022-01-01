Рамсдейл пожаловался на непоследовательность рефери
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл пожаловался на непоследовательное поведение рефери в матче против "Манчестер Сити".
Субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" был отмечен двумя очень похожими инцидентами. В первом случае Мартин Эдегор упал после контакта с Эдерсоном, во втором Гранит Джака сбил Бернарду Силву.
Изначально рефери Стюарт Аттуэлл не собирался назначать пенальти ни здесь, ни там, но после консультации с VAR в первом случае просто утвердил свое решение, а во втором сходил к монитору и изменил его, присудив "Сити" 11-метровый.
После поражения со счетом 1:2 Рамсдейл раскритиковал Аттуэлла за то, что рефери обратился к монитору только в одном случае.
"Я исхожу из обоих случаев — налицо непоследовательность, когда дело касается похода к монитору. Рефери мог бы сходить и уже затем сказать, что пенальти не было".
"В обоих случаях рефери сначала говорил, что пенальти не было, но указание сходить к монитору он получил только в одном случае. Их пенальти был спорным, но но он получил указание сходить к монитору и в итоге назначил его".
"Когда мы претендовали на пенальти, я был на другом конце поля. Их голкипер выставлял ногу, и мог задеть либо мяч, либо соперника. В случае с Бернарду его задели, и пенальти был назначен".
"Пенальти есть пенальти, но хотелось бы, чтобы рефери сходил к монитору и в нашем случае", — цитирует Рамсдейла BBC.
01.01.2022 21:00
Просмотров: 1430
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже на этой фотке Эдегор фолит против Эдерсона. На ВАРе профессионалы, во всем разобрались. Респект!
(ответить)
Арсенал был лучший, Английский футбол из за деньги арабов теряет своей честность.
(ответить)
Как же сочно сосала лысая шкура Пеп судьям, чтобы те затащили соСити в этом матче...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий