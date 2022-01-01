Рамсдейл пожаловался на непоследовательность рефери

Мартин Эдегор Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл пожаловался на непоследовательное поведение рефери в матче против "Манчестер Сити".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" был отмечен двумя очень похожими инцидентами. В первом случае Мартин Эдегор упал после контакта с Эдерсоном, во втором Гранит Джака сбил Бернарду Силву.

Изначально рефери Стюарт Аттуэлл не собирался назначать пенальти ни здесь, ни там, но после консультации с VAR в первом случае просто утвердил свое решение, а во втором сходил к монитору и изменил его, присудив "Сити" 11-метровый.

После поражения со счетом 1:2 Рамсдейл раскритиковал Аттуэлла за то, что рефери обратился к монитору только в одном случае.

"Я исхожу из обоих случаев — налицо непоследовательность, когда дело касается похода к монитору. Рефери мог бы сходить и уже затем сказать, что пенальти не было".

"В обоих случаях рефери сначала говорил, что пенальти не было, но указание сходить к монитору он получил только в одном случае. Их пенальти был спорным, но но он получил указание сходить к монитору и в итоге назначил его".

"Когда мы претендовали на пенальти, я был на другом конце поля. Их голкипер выставлял ногу, и мог задеть либо мяч, либо соперника. В случае с Бернарду его задели, и пенальти был назначен".

"Пенальти есть пенальти, но хотелось бы, чтобы рефери сходил к монитору и в нашем случае", — цитирует Рамсдейла BBC.


Метки Арсенал, Аттуэлл, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Рамсдейл, рефери

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1430

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 01.01.2022 22:22 # high-malvern
    Даже на этой фотке Эдегор фолит против Эдерсона. На ВАРе профессионалы, во всем разобрались. Респект!

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  2. c1886- 01.01.2022 21:28 # c1886-
    Арсенал был лучший, Английский футбол из за деньги арабов теряет своей честность.

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  3. whitenigger 01.01.2022 21:08 # whitenigger
    Как же сочно сосала лысая шкура Пеп судьям, чтобы те затащили соСити в этом матче...

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