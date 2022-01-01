"Тоттенхэм" вырвал победу в гостях у "Уотфорда"

Гол Давинсона Санчеса в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 0:1 в гостях у "Уотфорда" и сократить отставание от топ-4 Премьер-Лиги до двух очков.

Главный тренер "шершней" Клаудио Раньери освежил стартовый состав своей команды с помощью Вильяма Трост-Эконга, Имрана Луза и Чена Сема.



У "шпор" Оливер Скипп и Лукас Моура поменяли в старте переведенных в запас Харри Уинкса и Деле Алли.



"Уотфорд" начал матч с тренировочного удара по воротам Уго Льориса, но затем отдал инициативу и ушел в глухую оборону.



"Тоттенхэму" было сложно проникать в чужую штрафную, поэтому гости сосредоточились на дальних ударах, но те либо отражались голкипером, либо оказывались неточными.



Как-либо взбодрить свою команду в перерыве Антонио Конте не смог — "шпоры" продолжили вяло стучаться в закрытую дверь.



Отличный момент вырвать победу гости создали на 72-й минуте, когда после заброса верхом Сон Хен Мин наносил удар в касание с границы вратарской, однако хозяев выручил их голкипер.



"Шершни" во втором тайме запомнились разве что неудачной попыткой Жоао Педро заработать пенальти — Льорис слегка, но все-таки опередил своего соперника.



Когда уже шло компенсированное время и казалось, что счет так и не будет открыт, "Тоттенхэм вдруг забил. Сон, исполняя штрафной с левого фланга, навесил к воротам, а Давинсон Санчес нанес удар головой с пары метров — 0:1.



Игроки "Тоттенхэм" едва волочили ноги весь матч, однако стандартное положение помогло "шпорам" вырвать три очка и по-настоящему включиться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче