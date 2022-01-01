"Тоттенхэм" вырвал победу в гостях у "Уотфорда"

Давинсон Санчес Гол Давинсона Санчеса в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 0:1 в гостях у "Уотфорда" и сократить отставание от топ-4 Премьер-Лиги до двух очков.

Главный тренер "шершней" Клаудио Раньери освежил стартовый состав своей команды с помощью Вильяма Трост-Эконга, Имрана Луза и Чена Сема.

У "шпор" Оливер Скипп и Лукас Моура поменяли в старте переведенных в запас Харри Уинкса и Деле Алли.

"Уотфорд" начал матч с тренировочного удара по воротам Уго Льориса, но затем отдал инициативу и ушел в глухую оборону.

"Тоттенхэму" было сложно проникать в чужую штрафную, поэтому гости сосредоточились на дальних ударах, но те либо отражались голкипером, либо оказывались неточными.

Как-либо взбодрить свою команду в перерыве Антонио Конте не смог — "шпоры" продолжили вяло стучаться в закрытую дверь.

Отличный момент вырвать победу гости создали на 72-й минуте, когда после заброса верхом Сон Хен Мин наносил удар в касание с границы вратарской, однако хозяев выручил их голкипер.

"Шершни" во втором тайме запомнились разве что неудачной попыткой Жоао Педро заработать пенальти — Льорис слегка, но все-таки опередил своего соперника.

Когда уже шло компенсированное время и казалось, что счет так и не будет открыт, "Тоттенхэм вдруг забил. Сон, исполняя штрафной с левого фланга, навесил к воротам, а Давинсон Санчес нанес удар головой с пары метров — 0:1.

Игроки "Тоттенхэм" едва волочили ноги весь матч, однако стандартное положение помогло "шпорам" вырвать три очка и по-настоящему включиться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. yaxaaabalya 01.01.2022 20:54 # yaxaaabalya
    Жаль,надеялся на ничейку ттх, незаслуженные 3 очка,но такое бывает.

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  2. mufc1994 01.01.2022 20:43 # mufc1994
    Больше всего пригорело у ливерных, кек)

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  3. naby-keita 01.01.2022 20:42 # naby-keita
    Не чемпионат, а сплошной договорняк.
    Пиздец конечно уровень ОпЛ упал хуже некуда.
    Завтра ничейка на Стемфор Бичес, скриньте

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  4. chelsea88 01.01.2022 20:31 # chelsea88
    Красава шпоры, выбрасывайте ггшек из топ-4. Нечего им там делать.

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  5. slash-lfc 01.01.2022 20:20 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ!!! ДОН пришёл побеждать и он делает это!

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  6. ray-black 01.01.2022 20:17 # ray-black
    Натужно, но вырвали победу. Итог останется, игра забудется.

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  7. mata05 01.01.2022 20:12 # mata05
    Епаному парику фартит пока

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  8. true-manc 01.01.2022 20:09 # true-manc
    1 Манчестер Сити 21 53
    ...
    3 Ливерпуль 19 41

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  9. redwhitegun 01.01.2022 20:08 # redwhitegun
    Теперь это вдвойне неприятный день...

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  10. cuckoldsessions 01.01.2022 20:07 # cuckoldsessions
    Шершней ждет очищение чемпионшипом

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  11. edgarkuznetsov 01.01.2022 20:06 # edgarkuznetsov
    На классе ,хули

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  12. vagifspurs 01.01.2022 20:04 # vagifspurs
    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

    пошёл праздновать победу!

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