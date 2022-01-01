"Тоттенхэм" вырвал победу в гостях у "Уотфорда"
Гол Давинсона Санчеса в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 0:1 в гостях у "Уотфорда" и сократить отставание от топ-4 Премьер-Лиги до двух очков.
Главный тренер "шершней" Клаудио Раньери освежил стартовый состав своей команды с помощью Вильяма Трост-Эконга, Имрана Луза и Чена Сема.
У "шпор" Оливер Скипп и Лукас Моура поменяли в старте переведенных в запас Харри Уинкса и Деле Алли.
"Уотфорд" начал матч с тренировочного удара по воротам Уго Льориса, но затем отдал инициативу и ушел в глухую оборону.
"Тоттенхэму" было сложно проникать в чужую штрафную, поэтому гости сосредоточились на дальних ударах, но те либо отражались голкипером, либо оказывались неточными.
Как-либо взбодрить свою команду в перерыве Антонио Конте не смог — "шпоры" продолжили вяло стучаться в закрытую дверь.
Отличный момент вырвать победу гости создали на 72-й минуте, когда после заброса верхом Сон Хен Мин наносил удар в касание с границы вратарской, однако хозяев выручил их голкипер.
"Шершни" во втором тайме запомнились разве что неудачной попыткой Жоао Педро заработать пенальти — Льорис слегка, но все-таки опередил своего соперника.
Когда уже шло компенсированное время и казалось, что счет так и не будет открыт, "Тоттенхэм вдруг забил. Сон, исполняя штрафной с левого фланга, навесил к воротам, а Давинсон Санчес нанес удар головой с пары метров — 0:1.
Игроки "Тоттенхэм" едва волочили ноги весь матч, однако стандартное положение помогло "шпорам" вырвать три очка и по-настоящему включиться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.01.2022 20:00
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Последние комментарии:
Жаль,надеялся на ничейку ттх, незаслуженные 3 очка,но такое бывает.
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Больше всего пригорело у ливерных, кек)
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Не чемпионат, а сплошной договорняк.
Пиздец конечно уровень ОпЛ упал хуже некуда.
Завтра ничейка на Стемфор Бичес, скриньте
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Красава шпоры, выбрасывайте ггшек из топ-4. Нечего им там делать.
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КОРОЛЬХЭМ!!! ДОН пришёл побеждать и он делает это!
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Натужно, но вырвали победу. Итог останется, игра забудется.
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Епаному парику фартит пока
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1 Манчестер Сити 21 53
...
3 Ливерпуль 19 41
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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Теперь это вдвойне неприятный день...
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Шершней ждет очищение чемпионшипом
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На классе ,хули
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COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
пошёл праздновать победу!
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