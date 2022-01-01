Гвардиола: "Арсенал" был лучше"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Арсенал" превзошел его команду по игре.

Субботний выезд на "Эмирейтс" обернулся для "Сити" волевой победой 1:2, вырванной уже в компенсированное время.



Переломным моментом матча Гвардиола считает одну минуту во втором тайме, когда "горожане" заработали пенальти, а "канониры" остались вдесятером. Иначе, чем везением, Хосеп объяснить это не может.



"Арсенал" был лучше. Нам противостояла команда, которой в последние годы было сложно бороться за попадание в топ-4. Они очень плохо начали этот сезон".



"Но у них было шесть дней после победы над "Норвичем", мы отдыхали два дня. Нам было так тяжело отыгрываться. Нам не хватало энергии. Поэтому мы и выпустили одного лишнего игрока в центр, чтобы лучше контролировать мяч".



"Мы знали, что они быстро переходят из обороны в атаку и хорошо готовы физически. Мы знали, что нам может быть сложно, и нам был сложно. Мы старались, и в течение минуты случились пенальти красная карточка. Мы пытаемся анализировать многие вещи, но иногда монета просто падает твоей стороной. Мы знаем, что значит победа над "Арсеналом", учитывая их форму. Теперь мы можем отдохнуть".



"Мы не та команда, которая забивает на 90-й минуте или в компенсированное время. Я не помню, когда мы делали это последний раз. Может быть, два или три года назад, когда Рахим (Стерлинг) сделал это против "Саутгемптона". У нас нет таких качеств. Однако вдесятером против 11 они перестроились, и для победы тебе требовалась ошибка соперника".



"Я не видел повтора эпизода, где они хотели пенальти, потому что этого не показали на табло. Они показали, где заработали пенальти мы. Пенальти на Бернарду (Силве) был, но я не видел, что там было с Эдегором", — сообщил Гвардиола BT Sport.