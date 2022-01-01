Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси" после того, как у него был обнаружен коронавирус.

Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, Клопп уже находится на самоизоляции, а болезнь протекает с "легкими симптомами".

Помимо 54-летнего немца, ярого сторонника вакцинации, с COVID-19 отсутствуют трое неназванных игроков первой команды "Ливерпуля" и трое членов персонала.

Таким образом, Клопп не приедет в воскресенье на "Стэмфорд Бридж". Руководить "красными" от бровки будет Пеп Лейндерс, ассистент Юргена.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 764

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  1. dallaslp 01.01.2022 18:49 # dallaslp
    это не круто

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  2. bezviz 01.01.2022 18:33 # bezviz
    3 вакцинации
    клоп заразился ковидлой

    вакцинодауны, шо с и6алой???))))))))

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  3. bezviz 01.01.2022 18:32 # bezviz
    ахахахаххахахахаха))

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  4. asnural 01.01.2022 18:23 # asnural
    Че то ни один судья не заразился

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  5. liverfun 01.01.2022 18:07 # liverfun
    Здоровья. Но интересно было бы глянуть на то, как этот судья после недавнего обсера будет себя вести в присутствии топа

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  6. mancunia-planet 01.01.2022 18:05 # mancunia-planet
    Сторонники васхуяции в шоке, как так

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  7. koroliiiiii 01.01.2022 18:04 # koroliiiiii
    Блять кааак? Кто же теперь будет ныть в матче с Челси?! Ааа забыл они же играют против 2ого нытика Петухель достойная замена Клоппу по нытью азхзхзхзпхпхпхппха
    Королям в кайф

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  8. true-manc 01.01.2022 18:00 # true-manc
    вот бы он сдо... пхехехехехе, здоровья, конечно)))

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