Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси" после того, как у него был обнаружен коронавирус.

Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, Клопп уже находится на самоизоляции, а болезнь протекает с "легкими симптомами".



Помимо 54-летнего немца, ярого сторонника вакцинации, с COVID-19 отсутствуют трое неназванных игроков первой команды "Ливерпуля" и трое членов персонала.



Таким образом, Клопп не приедет в воскресенье на "Стэмфорд Бридж". Руководить "красными" от бровки будет Пеп Лейндерс, ассистент Юргена.