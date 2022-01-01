Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Челси" после того, как у него был обнаружен коронавирус.
Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, Клопп уже находится на самоизоляции, а болезнь протекает с "легкими симптомами".
Помимо 54-летнего немца, ярого сторонника вакцинации, с COVID-19 отсутствуют трое неназванных игроков первой команды "Ливерпуля" и трое членов персонала.
Таким образом, Клопп не приедет в воскресенье на "Стэмфорд Бридж". Руководить "красными" от бровки будет Пеп Лейндерс, ассистент Юргена.
01.01.2022 18:00
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Последние комментарии:
это не круто
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3 вакцинации
клоп заразился ковидлой
вакцинодауны, шо с и6алой???))))))))
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ахахахаххахахахаха))
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Че то ни один судья не заразился
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Здоровья. Но интересно было бы глянуть на то, как этот судья после недавнего обсера будет себя вести в присутствии топа
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Сторонники васхуяции в шоке, как так
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Блять кааак? Кто же теперь будет ныть в матче с Челси?! Ааа забыл они же играют против 2ого нытика Петухель достойная замена Клоппу по нытью азхзхзхзпхпхпхппха
Королям в кайф
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вот бы он сдо... пхехехехехе, здоровья, конечно)))
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