"Сити" вырвал победу против "Арсенала"
И близко не показав своей лучшей игры, "Манчестер Сити" все-таки смог одолеть "Арсенал" и оформить свою 11-ю победу подряд в Премьер-Лиге — 1:2.
Относительно победы 0:5 над "Норвичем" на Boxing Day в стартовый состав "канониров" вернулся Такехиро Томиясу, заменив Роба Холдинга.
Жоау Канселу сохранил место в старте "горожан", несмотря на историю с ограблением. Вместо Джека Грилиша и Фила Фодена появились Рахим Стерлинг и Рияд Махрез.
Первое слово в матче сказали гости. Это Габриэль Жезус неточно пробил головой на пятой минуте.
Однако дальше этого дело у "Сити" не пошло — даже контроль мяча командой Хосепа Гвардиола оставлял желать лучшего.
На 10-й минуте завершавший быструю комбинацию своей команды Мартин Эдегор упал в чужой штрафной после небольшого контакта с голкипером "горожан" Эдерсоном, однако рефери и система VAR не решились назначить пенальти.
"Арсенал" чувствовал себя все увереннее и около получасовой отметки открыл счет. Киран Триппьер сделал пас низом в штрафную, а ушедший на резком движении от опекуна Букайо Сака пробил в касание — 1:0.
Какой-либо вспышки со стороны "Сити" после пропущенного мяча не последовало. Более того, в концовке первого тайма хозяева едва не забили еще. Габриэль Мартинелли совершил классный проход по левому краю штрафной, а затем нанес удар, но слегка не попал в дальний угол ворот.
Вскоре после начала второго тайма "горожане" заработали пенальти. Бернарду Силва запнулся о Гранита Джаку и рухнул на газон. Рефери не был до конца уверен и даже сам сходил к монитору, но все-таки назначил 11-метровый, который был четко реализовал Махрезом — 1:1.
Почти сразу же "канониры" едва не восстановили лидерство. Эмерик Лапорт в панике сделал передачу головой назад, а мяч перелетел через Эдерсона и направлялся в пустые ворота, однако Натан Аке совершил вынос с линии. Возможность сыграть на добивании предоставилась Мартинелли, но тот промахнулся.
А на 59-й минуте "Арсенал" остался вдесятером. Габриэль в центральном круг сбил своего соотечественника Жезуса, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй.
Оставшись вдесятером, хозяева сосредоточились на обороне. Однако гости оставались заторможенными, не проявляя особого рвения добыть победу.
В концовке матча "Сити" все же оживился и в компенсированное время вырвал победу. Удар Лапорта из центра штрафной был заблокирован, однако отскок достался Родри, который поспешил этим воспользоваться — 1:2.
"Арсенал" был ничуть не хуже лидера Премьер-Лиги в этом матче, однако противоречивое решение о пенальти и удаление Габриэля оказали большую помощь "Сити", который был совершенно не похож на себя.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
01.01.2022 17:30
Просмотров: 4002
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всех поздравляю с победой Сити!
(ответить)
mufc1994
эй вакцинодаун, почему клопяра ковидлу подцепило? 3 укола 6лять! как же так. шо ж это за вакцины такие?)
(ответить)
жалко арс. надо было очко оставить.
(ответить)
Все могут КОРОЛИ! Ла-ла-ла-лаааааа. Все могут КОРОЛИ!!!
(ответить)
Сёма какой-то горелый у уотфорда
(ответить)
напоминаю всем дегенератам фупли, которые кукарекают о нашей игре, что у Сити в отличие от разных лузерпуков не было ни одного переноса матча, а состав был обескровлен, и тем не менее КОРОЛИ смогли одержать победу над мощнейшим сверхнастроенным арсеналом. Это достойно, я считаю, а вы просто тупые завистники, визжащие со страпона, так что сосируйте, маленькие мои.
(ответить)
Горят хуесосы от мощи КОРОЛЕЙ))
(ответить)
Как бы хорошо арсенал не играл , все равно у игроков арсенала присутствует ген тупости. Могли повафлить лысого, а в итоге накуканились. Даже как ты стыдно , что Челси соседствует с этой помойкой в одном городе))
(ответить)
этот ЧОРТ на судье не должен вообще иметь судейскую лицензию
сегодняшний матч был похож на Челси Барселона 2009 с Эвребе
такие же полудурочные решения в одну сторону
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Вывидели как одновременно обе ноги парализовало силве в моменте с пенальти?)
(ответить)
Если на Одегоре было не пенальти, я тогда не понимаю вообще за что дают пенальти. Судья застрапоненый кандом
(ответить)
"Интер вытащил меня из дерьма"
вуахахахах открыто назвал мю дерьмом, что за дал6ае6 этот уголь)))
(ответить)
тухелян будет конченной тряпкой, если не уберет жирного бегемота на некоторый срок из состава)
(ответить)
ок пенка была у сити, но почему ты чорт не поставил пенку на эдегоре
удаление чушь собачья, в англии такие красные это явный ДОГ
пеп занес в перерыве не более, но это кринжатина лютая с таким составом так пытаться выиграть себе чемп
(ответить)
Нужно как-то решительно покончить с этими ныряниями, подставлениями под фол и прочими зарабатываниями пенальти. Моё предложение - вообще отменить любые пенальти в игровое время. Пусть назначают штрафные, либо свободные удары. А то это всё херня - упадут где-то в самом дальнем углу штрафной без всякой угрозы воротам, пожалуйста получите гол. Падают ещё до действия защитника или кипера или малейшего касания футболки - опять же получите пендаль. Отменить нужно пенальти, это только губит футбол и развращает атакующих.
(ответить)
«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» в выездном матче 21-го тура английской премьер-лиги.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев гол забил Букайо Сака (31-я минута), у победителей отличились Рияд Марез (57, с пенальти) и Родри (90+3). На 58-й минуте с поля был удален защитник «Арсенала» Габриэл.
«Манчестер Сити», выигравший 11 игр премьер-лиги подряд, с 53 очками в 21 матче лидирует в турнирной таблице. «Арсенал» (35 очков в 20 матчах) занимает четвертое место.
Короли
(ответить)
— Томас Тухель о том, что нужно сделать Ромелу Лукаку, чтобы "Челси" извлек из него максимальную выгоду:
"Тренироваться, тренироваться, играть. Тренироваться, играть, тренироваться, спать, хорошо питаться, тренироваться, играть, спать, хорошо питаться, пить много воды, спать, тренироваться и не давать интервью".
Ехехехе Тухелян лучший!
(ответить)
Из книги Златана Ибрахимовича «Адреналин».
«Мне было смешно, когда Лукаку провозгласил себя настоящим королем Милана.
Когда мы с ним играли в Манчестере, он слова не сказал, был тихим, как ягненок. Приехал в Италию, журналисты внушили ему, что он стал топ-игроком, и Лукаку почувствовал себя королем.
Ромелу – неплохой парень, но он совершил огромную ошибку: стартанул на меня.
Когда я получил травму в Манчестере, то не играл и получал 20% от зарплаты. Предложил Лукаку заключить пари. Мы завтракали перед матчем, и я сказал: «Слушай, Ромелу. Давай за каждый кривой прием мяча будешь давать мне 50 фунтов. Ок?»
«А если я не буду ошибаться?»
«Обещаю, ты станешь сильнее. Давай, Ром, соглашайся! Сделаешь меня миллионером!»
Он смеялся. Считал себя игроком высокого уровня, но каждый раз, когда пытался остановить мяч, ему приходилось потом бежать за ним.
Я был уверен, что выиграю это пари, но таким образом я советовал Ромелу больше работать. Я помогал ему. И он действительно вырос как игрок. Сейчас он намного сильнее, чем был в Манчестере. Но в Англии он не бросал мне вызов, а в Италии сразу объявил себя новым королем Милана.
Ему нужно выучить закон джунглей. Чтобы стать новым королем, нужно убить предыдущего.
В феврале мы выиграли дерби, я сделал дубль и написал в соцсетях: «У Милана никогда не было короля, только бог».
Через месяц мы встретились в Кубке.
Лукаку поругался с Романьоли. Ок, бывает. Мы все ругаемся. Это дерби, на поле большое давление. Потом он поругался еще и с Салемакерсом.
Моя команда слишком молодая, не как мой прежний Милан. Если ты наезжал на Гаттузо, он тебя потом просто уничтожал.
Так что я решил – тут должен вмешаться Златан. Парни не боятся, но они рискуют оказаться в проигрышной ситуации.
Я сказал Лукаку на английском: «Закрой рот, знай свое место».
А он: «А иначе что ты сделаешь?»
Я посмотрел на него с удивлением. Это он со мной так говорит?
«А иначе что ты сделаешь?»
«Поломаю каждую кость в твоем теле, если откроешь рот».
Он приблизился.
На улицах есть правило. Если к тебе подходят слишком близко, ты должен защищаться.
Я наклонил голову, оттолкнул его.
Он начал оскорблять мою жену, поэтому я ударил по его слабому месту – вуду его мамы.
Когда он переходил из Эвертона в Юнайтед, то рассказал, что его мать провела ритуал, из которого стало понятно – Лукаку нужно сменить клуб.
В моем мире у человека должно быть достаточно яиц, чтобы просто сказать, что он хочет в Манчестер, а не выдумывать какие-то истории.
«Иди к мамочке, займитесь своим вуду».
Тут он потерял голову: «Что ты сказал о моей матери? Что ты сказал?»
Ничего. Я не оскорбил ее.
Закончился первый тайм.
Из-за ковидных ограничений мы не могли уходить с поля вместе – у каждой команды свой выход. Но я пошел с игроками Интера. На видео есть кадры – иду рядом с Лукаку и улыбаюсь. В это время я говорил ему: «Пойдем со мной вниз, развлечешь меня».
Я ждал его тоннеле, увидел, что его остановил Барелла. Тебя остановил малыш Барелла? Такого гиганта? Значит, ты не сильно хочешь видеться со мной.
Лукаку кричал издали: «Я выстрелю тебе в голову трижды».
Что?
Я ответил: «Когда закончишь смотреть фильм в своей голове, приходи».
Интеристы были недовольны: «Мы знаем, чего ты добиваешься, Златан. Хочешь вывести его из себя».
Мой друг из Интера признался: «Лукаку завидует тебе, сильно. Когда ты сделал подарки всем игрокам Милана, он через несколько дней сделал то же самое. Он делает все, что ты».
Из раздевалки я вышел первым. Ждал, пока мимо будет проходить Лукаку. Очень медленно аплодировал ему, словно говоря: «Вот же я, жду тебя. Что будем делать?».
Он вроде как похлопал и пошел на поле.
К сожалению, во втором тайме я получил вторую желтую. Но я не потерял голову. Полностью контролировал ситуацию. Я уже не мальчишка, который взрывается после первой провокации.
Потом кто-то из работников Милана предложил мне сходить с Лукаку на кофе.
Что? Кофе? С Лукаку? Такие вещи решаются на поле. Еще будет возможность».
(ответить)
Аснл и так молодцы. Будет борьба за топ4 с МЮ и шпорами.
Ну Сити никто не остановит походу всё уже. Или Лгбтпуль сможет, хз хз. Вряд ли. Для Сити ещё ЛЧ важен и борьба на два фронта для них не проблема. Могут дубль сделать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий