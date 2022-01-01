"Сити" вырвал победу против "Арсенала"

И близко не показав своей лучшей игры, "Манчестер Сити" все-таки смог одолеть "Арсенал" и оформить свою 11-ю победу подряд в Премьер-Лиге — 1:2.

Относительно победы 0:5 над "Норвичем" на Boxing Day в стартовый состав "канониров" вернулся Такехиро Томиясу, заменив Роба Холдинга.



Жоау Канселу сохранил место в старте "горожан", несмотря на историю с ограблением. Вместо Джека Грилиша и Фила Фодена появились Рахим Стерлинг и Рияд Махрез.



Первое слово в матче сказали гости. Это Габриэль Жезус неточно пробил головой на пятой минуте.



Однако дальше этого дело у "Сити" не пошло — даже контроль мяча командой Хосепа Гвардиола оставлял желать лучшего.



На 10-й минуте завершавший быструю комбинацию своей команды Мартин Эдегор упал в чужой штрафной после небольшого контакта с голкипером "горожан" Эдерсоном, однако рефери и система VAR не решились назначить пенальти.



"Арсенал" чувствовал себя все увереннее и около получасовой отметки открыл счет. Киран Триппьер сделал пас низом в штрафную, а ушедший на резком движении от опекуна Букайо Сака пробил в касание — 1:0.



Какой-либо вспышки со стороны "Сити" после пропущенного мяча не последовало. Более того, в концовке первого тайма хозяева едва не забили еще. Габриэль Мартинелли совершил классный проход по левому краю штрафной, а затем нанес удар, но слегка не попал в дальний угол ворот.



Вскоре после начала второго тайма "горожане" заработали пенальти. Бернарду Силва запнулся о Гранита Джаку и рухнул на газон. Рефери не был до конца уверен и даже сам сходил к монитору, но все-таки назначил 11-метровый, который был четко реализовал Махрезом — 1:1.



Почти сразу же "канониры" едва не восстановили лидерство. Эмерик Лапорт в панике сделал передачу головой назад, а мяч перелетел через Эдерсона и направлялся в пустые ворота, однако Натан Аке совершил вынос с линии. Возможность сыграть на добивании предоставилась Мартинелли, но тот промахнулся.



А на 59-й минуте "Арсенал" остался вдесятером. Габриэль в центральном круг сбил своего соотечественника Жезуса, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй.



Оставшись вдесятером, хозяева сосредоточились на обороне. Однако гости оставались заторможенными, не проявляя особого рвения добыть победу.



В концовке матча "Сити" все же оживился и в компенсированное время вырвал победу. Удар Лапорта из центра штрафной был заблокирован, однако отскок достался Родри, который поспешил этим воспользоваться — 1:2.



"Арсенал" был ничуть не хуже лидера Премьер-Лиги в этом матче, однако противоречивое решение о пенальти и удаление Габриэля оказали большую помощь "Сити", который был совершенно не похож на себя.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче