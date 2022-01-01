Мойес считает Райса одним из лучших полузащитников в Европе

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает своего подопечного Деклана Райса одним из лучших полузащитников в Европе.

Достигнув со сборной Англии финала Евро-2020 прошлым летом, Райс не просто сохранил эту форму на нынешний сезон, а даже улучшил ее.



Деклан проявляет себя ключевым игроком и лидером "молотобойцев", и Мойес не променял бы 22-летнего англичанина ни на кого другого.



"Найдется не так много полузащитников лучше. Думаю, если разбирать игру Деклана, вы можете сказать: "Хотелось бы, чтобы он еще лучше пасовал".



"Вы можете привести в пример Френки Де Йонга ил Жоржиньо. Вы можете привести в пример игроков, которые играют действительно чисто".



"Но если вы посмотрите на другие аспекты игры, то Деклан не уступает никому, кого я знаю. Я имею ввиду то, как он отбирает мяч и как бегает по полю. Я не могу вспомнить большого количества других полузащитников типа Деклана".



"Родри немного отличается и играет в немного другом стиле. Деклан чуть более разносторонний игрок. Он умеет делать другие вещи и начинает добавлять голы своей игре".



"Наверное, найдется не так много лучше него, однако есть аспекты, которые Деклан может улучшить в своей игре. Мы хотим, чтобы он стал гораздо лучше, но он и так является откровением для нас в этом сезоне", — цитирует Мойеса The Independent.