"Ньюкасл" сделал предложение по Триппьеру

"Ньюкасл" сделал предложение о приобретении правого защитника "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера.

Слухи о том, что "Ньюкасл" близок к покупке Триппьера, ходят уже несколько недель. Дождавшись наступления января, "сороки" оформили свой интерес к Кирану в официальное предложение, сообщает BBC.



В свое время главному тренеру "Ньюкасла" Эдди Хау довелось поработать с Триппьером в "Бернли", и это может стать важным фактором в стремлении "сорок" привлечь действующего чемпиона Ла Лиги к борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



Триппьер выступает за "Атлетико" после своего перехода из "Тотенхэма" за 20 миллионов фунтов в 2019 году. В этом сезоне 31-летний англичанин сыграл 19 матчей за команду Диего Симеоне, которая пока проваливает защиту титула, отставая от "Реала" уже на 15 очков.



Daily Mail добавляет, что на "Сент-Джеймс Парк" Триппьера ожидает контракт с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю.