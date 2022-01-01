Конте: "Одних трансферов недостаточно"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команде не стать претендентом на попадание в топ-4 Премьер-Лиги только с помощью трансферов.

Зимнее трансферное окно открывается, и Конте может приступить к переговорам с президентом Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи насчет укрепления состава.



Конте соглашается, что инвестиции — это важно, однако собранных игроков еще нужно научить хорошо играть вместе, и именно об этом думает Антонио.



"В футболе это устроено по-другому, и в данный момент сезона важные места занимают важные команды. Чтобы место в зоне Лиги Чемпионов стало свободно, с кем-нибудь должен случиться провал, крупный провал".



"Однако в данный момент есть четыре большие команды, а другие четыре команды при помощи больших инвестиций пытаются к ним приблизиться".



"Сделать это только с помощью трансферного рынка и инвестиций невозможно. В футболе с этим сложнее. Одних денег недостаточно, ты также должен что-нибудь построить".



"Я здесь именно за этим, и я знаю, что это будет очень сложно. Каждый продолжает спрашивать насчет попадания в Лигу Чемпионов, но я хочу быть предельно честным и сказать каждому, что у нас много работы, и нам потребуются время и терпение", — цитирует Конте The Independent.