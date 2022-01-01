Лукаку не покинет "Челси" в январе

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не помышляет о смене клуба в зимнее трансферное окно.

В преддверии важнейшего для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Лукаку огорошил свой клуб и своего главного тренера Томаса Тухеля, признавшись, что недоволен своей ситуацией на "Стэмфорд Бридж" и хочет вернуться в "Интер".



Однако даже сам Лукаку понимает, что прямо сейчас ему не покинуть "Челси". Близкий к Ромелу источник подтвердил The Telegraph, что вероятность ухода игрока в январе равна "нулю".



По информации издания, Лукаку также предстоит серьезный разговор с Тухелем, который шокирован решением 28-летнего бельгийца озвучить свое недовольство на публику, а не обсудить это внутри клуба.



Тухель даже допускает, что клуб наложит штраф на Лукаку, однако решение об этом будет принято после беседы с Ромелу.