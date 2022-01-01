"Эвертон" приобрел Виталия Миколенко

"Эвертон" официально подтвердил приобретение левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталя Миколенко. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

22-летний Миколенко заключил с "Эвертоном" контракт до 2026 года и будет призван заменить на "Гудисон Парк" Люку Диня, который угодил в опалу к главному тренеру "ирисок" Рафаэлю Бенитесу и, вероятно, покинет клуб в этом месяце.



Виталий является воспитанником "Динамо", а за сборную своей страны провел 21 матч, добравшись до 1/4 финала Евро-2020 прошлым летом.



"Переход в "Эвертон" — это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Это родина футбола, и я думаю, английский футбол мне очень подходит".



"Мне 22 года, но я чувствую себя молодым. У меня есть опыт выступлений на европейском уровне, и я надеюсь продолжить свое развитие", — сообщил Миколенко.



