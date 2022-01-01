"Эвертон" приобрел Виталия Миколенко

Виталий Миколенко "Эвертон" официально подтвердил приобретение левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталя Миколенко. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.

22-летний Миколенко заключил с "Эвертоном" контракт до 2026 года и будет призван заменить на "Гудисон Парк" Люку Диня, который угодил в опалу к главному тренеру "ирисок" Рафаэлю Бенитесу и, вероятно, покинет клуб в этом месяце.

Виталий является воспитанником "Динамо", а за сборную своей страны провел 21 матч, добравшись до 1/4 финала Евро-2020 прошлым летом.

"Переход в "Эвертон" — это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Это родина футбола, и я думаю, английский футбол мне очень подходит".

"Мне 22 года, но я чувствую себя молодым. У меня есть опыт выступлений на европейском уровне, и я надеюсь продолжить свое развитие", — сообщил Миколенко.


Метки Динамо, Миколенко, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 13:15

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 01.01.2022 13:46 # vagifspurs
    Удачи пацану!

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  2. mancunia-planet 01.01.2022 13:39 # mancunia-planet
    Удачи

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  3. shinigami 01.01.2022 13:26 # shinigami
    Он сказал "мне 22, но я уже не чувствую себя молодым, потому что у меня есть опыт"

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  4. jirrort 01.01.2022 13:19 # jirrort
    Героям слава! Ну а Динь велкам ту Бизнескарси (:

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