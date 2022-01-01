"Эвертон" приобрел Виталия Миколенко
"Эвертон" официально подтвердил приобретение левого защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталя Миколенко. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.
22-летний Миколенко заключил с "Эвертоном" контракт до 2026 года и будет призван заменить на "Гудисон Парк" Люку Диня, который угодил в опалу к главному тренеру "ирисок" Рафаэлю Бенитесу и, вероятно, покинет клуб в этом месяце.
Виталий является воспитанником "Динамо", а за сборную своей страны провел 21 матч, добравшись до 1/4 финала Евро-2020 прошлым летом.
"Переход в "Эвертон" — это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге. Это родина футбола, и я думаю, английский футбол мне очень подходит".
"Мне 22 года, но я чувствую себя молодым. У меня есть опыт выступлений на европейском уровне, и я надеюсь продолжить свое развитие", — сообщил Миколенко.
01.01.2022 13:15
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Последние комментарии:
Удачи пацану!
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Удачи
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Он сказал "мне 22, но я уже не чувствую себя молодым, потому что у меня есть опыт"
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Героям слава! Ну а Динь велкам ту Бизнескарси (:
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