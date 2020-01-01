Сако зовет Обамеянга назад в "Сент-Этьен"

Бывший вингер "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвича" Бакари Сако призвал нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга перейти к нему в "Сент-Этьен".

В свое время Сако уже довелось поиграть с Обамеянгом за "Сент-Этьен", куда сам Бакари вернулся буквально на днях.



В "Арсенале" Обамеянг угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете и не играет с 6 декабря. Сако видит в этом возможность воссоединиться с Пьер-Эмериком во французском клубе.



"Я пытаюсь заманить его сюда... Разве бы вы не хотели снова увидеть Обамеянга в "Сент-Этьене"? Все мы чувствуем одно и то же. Когда я говорю ему вернуться, даже если делаю это в шутливом тоне, я очень серьезен".



"Я не знаю, возможно ли это, но я надеюсь, он согласится. Это сложно, потому что он давно в "Арсенале", и уезжать из Лондона не бывает легко", — цитирует Сако Daily Mail.