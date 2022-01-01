Гвардиола: "Это лучший "Арсенал" за все мое время здесь"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что за все время его работы в Англии "Арсенал" еще никогда не был так хорош, как сейчас.

В первом матче Премьер-Лиги в 2022 году Гвардиола нанесет визит своему бывшему ассистенту Микелю Артете, который, правда, на "Эмирейтс" присутствовать не будет, поскольку заразился коронавирусом.



В преддверии матча против "Арсенала" Гвардиола высоко оценил проделанную Артетой работу и выразил уверенность, что вернуться домой с тремя очками "Сити" будет непросто.



"Возможно, нам будет противостоять одна из лучших команд в Премьер-Лиге, в лучшей форме".



"У них сыгранная и надежная четверка защитников, они отлично готовы в физическом плане, она наделены техникой. Это будет очень, очень тяжелый матч".



"Я бы сказал, что Микель — их, наверное, самый важный игрок. Я знаю его харизму, его идеи и его характер, с помощью чего он старается на благо команды и клуба".



"Самое важное, чтобы он выздоровел и как можно скорее вернулся к бровке и к тренировочным занятиям. Однако я в точности знаю, как "Арсенал" сыграет, с Микелем или без Микеля".



"С момента, что я здесь нахожусь, это лучший "Арсенал", когда-либо виденный мной, а я здесь уже шесть сезонов. Но это невероятная возможность для нас сохранить свой отрыв и продлить свою серию", — цитирует Гвардиолу The Independent.