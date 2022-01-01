Лукаку: "Скучаю по Лаутаро Мартинесу"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку признался, что скучает по своему бывшему партнеру по "Интеру" Лаутаро Мартинес.

Лукаку и Мартинес были партнерами по нападению в течение двух сезонов, демонстрируя отличное взаимопонимание и обеспечив "Интеру" титул Серии А в сезоне 2020/21.



28-летний бельгиец надеется, что однажды ему снова доведется поиграть бок о бок с Лаутаро — но едва ли в "Челси".



"Я скучаю по Лаутаро Мартинесу, я был готов умереть на поле ради него со дня нашей встречи".



"Может ли Лаутаро Мартинес перейти сюда в "Челси" в будущем? Нет... Лаутаро, лучше оставайся в Милане, я сам вернусь туда", — цитирует Лукаку Daily Mail.