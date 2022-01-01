Лукаку: "Скучаю по Лаутаро Мартинесу"

Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку признался, что скучает по своему бывшему партнеру по "Интеру" Лаутаро Мартинес.

Лукаку и Мартинес были партнерами по нападению в течение двух сезонов, демонстрируя отличное взаимопонимание и обеспечив "Интеру" титул Серии А в сезоне 2020/21.

28-летний бельгиец надеется, что однажды ему снова доведется поиграть бок о бок с Лаутаро — но едва ли в "Челси".

"Я скучаю по Лаутаро Мартинесу, я был готов умереть на поле ради него со дня нашей встречи".

"Может ли Лаутаро Мартинес перейти сюда в "Челси" в будущем? Нет... Лаутаро, лучше оставайся в Милане, я сам вернусь туда", — цитирует Лукаку Daily Mail.


Метки Интер, Лукаку, Мартинес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 387

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 01.01.2022 11:24 # mufc1994
    Лукаку конечно настоящее чёрное гoвно, просто не переставая засиpает челси

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  2. bangladesh 01.01.2022 11:22 # bangladesh
    АХАХАХАХАХАХААА

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  3. mancunia-planet 01.01.2022 11:22 # mancunia-planet
    Норм так какашки бурлят в его чайнике. Ждём чё дальше. Ланданцам будет непросто с ним, такую дичь даже Погба не осилит. Негры они и в Африке...

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  4. asnural 01.01.2022 11:20 # asnural
    Комменты как в камеди клаб...ржать только))

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  5. elprimer 01.01.2022 11:09 # elprimer
    Снова третья нога Лукаки оказалась в тухеле щельмана, а тот и рад.

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  6. yaxaaabalya 01.01.2022 11:02 # yaxaaabalya
    Наглый негр продолжает срать в рот пенсов

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