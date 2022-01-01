Лукаку: "Скучаю по Лаутаро Мартинесу"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку признался, что скучает по своему бывшему партнеру по "Интеру" Лаутаро Мартинес.
Лукаку и Мартинес были партнерами по нападению в течение двух сезонов, демонстрируя отличное взаимопонимание и обеспечив "Интеру" титул Серии А в сезоне 2020/21.
28-летний бельгиец надеется, что однажды ему снова доведется поиграть бок о бок с Лаутаро — но едва ли в "Челси".
"Я скучаю по Лаутаро Мартинесу, я был готов умереть на поле ради него со дня нашей встречи".
"Может ли Лаутаро Мартинес перейти сюда в "Челси" в будущем? Нет... Лаутаро, лучше оставайся в Милане, я сам вернусь туда", — цитирует Лукаку Daily Mail.
01.01.2022 11:00
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Последние комментарии:
Лукаку конечно настоящее чёрное гoвно, просто не переставая засиpает челси
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АХАХАХАХАХАХААА
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Норм так какашки бурлят в его чайнике. Ждём чё дальше. Ланданцам будет непросто с ним, такую дичь даже Погба не осилит. Негры они и в Африке...
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Комменты как в камеди клаб...ржать только))
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Снова третья нога Лукаки оказалась в тухеле щельмана, а тот и рад.
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Наглый негр продолжает срать в рот пенсов
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