Венгер "даже не знал", что Кейн занимался в академии "Арсенала"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ничего не знал о нападающем Харри Кейне, когда тот занимался в академии "канониров".
Вся профессиональная карьера 28-летнего Кейна, не считая нескольких аренд, пока что связана с другим клубом из Северного Лондона, "Тоттенхэмом".
Однако своим футбольным воспитанием Харри обязан в том числе и "Арсеналу", из академии которого он был отчислен уже после одного сезона. Правда, Венгеру о таланте будущего капитана сборной Англии тогда ничего не было известно.
"Нет, я совершенно этого не знал. Ему было девять лет. Я даже не знал, что он играл за нас, а в 11 лет он ушел в "Тоттенхэм". Это случилось слишком рано, чтобы я узнал о нем", — сообщил Венгер SPORTBible.
01.01.2022 10:00
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Хорошо что не знал, если бы вместо тебя был Гвардиола, он давно сделал бы из него нового роберта, а так пусть дальше гуляет в своем курятнике
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