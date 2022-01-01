Венгер "даже не знал", что Кейн занимался в академии "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ничего не знал о нападающем Харри Кейне, когда тот занимался в академии "канониров".

Вся профессиональная карьера 28-летнего Кейна, не считая нескольких аренд, пока что связана с другим клубом из Северного Лондона, "Тоттенхэмом".



Однако своим футбольным воспитанием Харри обязан в том числе и "Арсеналу", из академии которого он был отчислен уже после одного сезона. Правда, Венгеру о таланте будущего капитана сборной Англии тогда ничего не было известно.



"Нет, я совершенно этого не знал. Ему было девять лет. Я даже не знал, что он играл за нас, а в 11 лет он ушел в "Тоттенхэм". Это случилось слишком рано, чтобы я узнал о нем", — сообщил Венгер SPORTBible.