"Челси" скоро примет решение по Баркли
В ближайшее время "Челси" должен принять решение по полузащитнику Россу Баркли.
В этом сезоне Баркли отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Росс хочет играть чаще и готов к смене клуба в январе.
Как стало известно TEAMtalk, "синие" пока не приняли решение насчет Баркли, однако ожидается, что 28-летнему англичанину будет позволено уйти.
Желание взять Баркли в аренду на вторую половину этого сезона выразил его бывший клуб "Эвертон". Также Росса хотят "Ньюкасл", "Бернли", "Лидс" и "Брайтон".
Все эти клубы уже сделали свои запросы насчет Баркли, который верит в свои шансы получить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022.
01.01.2022 09:00
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Последние комментарии:
Уххахахахаха пенсы ебаны
У них на запасе полевые игроки кончаются, ухахахахахахах пенсы ваше место максиму в третьем месте, пенсы обоссаны как всегда
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Щолси дебилы, пол каманды на нарах с травмами и ковидом. Уйдет барклай кто на замену?
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