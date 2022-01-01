"Челси" скоро примет решение по Баркли

Росс Баркли В ближайшее время "Челси" должен принять решение по полузащитнику Россу Баркли.

В этом сезоне Баркли отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Росс хочет играть чаще и готов к смене клуба в январе.

Как стало известно TEAMtalk, "синие" пока не приняли решение насчет Баркли, однако ожидается, что 28-летнему англичанину будет позволено уйти.

Желание взять Баркли в аренду на вторую половину этого сезона выразил его бывший клуб "Эвертон". Также Росса хотят "Ньюкасл", "Бернли", "Лидс" и "Брайтон".

Все эти клубы уже сделали свои запросы насчет Баркли, который верит в свои шансы получить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022.


Метки Баркли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2022 09:00

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  1. koroliiiiii 01.01.2022 10:24 # koroliiiiii
    Уххахахахаха пенсы ебаны
    У них на запасе полевые игроки кончаются, ухахахахахахах пенсы ваше место максиму в третьем месте, пенсы обоссаны как всегда

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  2. asnural 01.01.2022 09:44 # asnural
    Щолси дебилы, пол каманды на нарах с травмами и ковидом. Уйдет барклай кто на замену?

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