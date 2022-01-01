"Челси" скоро примет решение по Баркли

В ближайшее время "Челси" должен принять решение по полузащитнику Россу Баркли.

В этом сезоне Баркли отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Росс хочет играть чаще и готов к смене клуба в январе.



Как стало известно TEAMtalk, "синие" пока не приняли решение насчет Баркли, однако ожидается, что 28-летнему англичанину будет позволено уйти.



Желание взять Баркли в аренду на вторую половину этого сезона выразил его бывший клуб "Эвертон". Также Росса хотят "Ньюкасл", "Бернли", "Лидс" и "Брайтон".



Все эти клубы уже сделали свои запросы насчет Баркли, который верит в свои шансы получить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022.