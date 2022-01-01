20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 января, тремя поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" набрал отличный ход, выиграв пять последних домашних матчей и четыре последних вообще в рамках Премьер-Лиги. Серия "Манчестер Сити" впечатляет еще больше — 10 побед кряду в чемпионате. "Канониры" проиграли все девять последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиге.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета самоизолировался из-за коронавируса. Та же проблема у Такехиро Томиясу, Седрика Соареша и Калума Чемберса, но Эйнсли Мэйтланд-Найлс уже поборол болезнь. Пьер-Эмерик Обамеянг уехал в сборную Габона.



Свои проблемы со здоровьем решил пропустивший четыре последних матча защитник "Сити" Кайл Уолкер. Джон Стоунс и Родри под вопросом.



УОТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" находится в свободном падении и рискует повторить клубный антирекорд из шести поражений кряду в рамках высшего дивизиона, что последний раз случалось в 2019 году. "Тоттенхэм" ни разу не уступил в первых семи матчах Премьер-Лиги при Антонио Конте, и прежде это не удавалось никакому другому тренеру лондонцев. "Шершни" одержали лишь одну победу в 17 последних встречах со "шпорами" в рамках чемпионата.



Нападающий Эммануэль Деннис продолжит выступать за "Уотфорд", потому что сборная Нигерии не успела вызвать его на Кубок Африки. Том Клеверли залечил заднюю поверхность бедра. Кико Фемения все еще отсутствует.



Полузащитник "Тоттенхэм" Джовани Ло Чельсо решил проблемы с икроножной мышцей и может сыграть впервые за два месяца. Кристиан Ромеро, Райан Сесеньон и Стивен Бергвейн продолжают лечиться.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" сильно выступает дома при Патрике Виейра, проиграв лишь один из 10 матчей Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" в этом сезоне. В минувший вторник "Вест Хэм" разгромил "Уотфорд" со счетом 1:4, прервав серию из трех поединков чемпионата без побед. "Орлы" выиграли только две из 13 последних встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге — обе в сезоне 2019/20.



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха отбыл свою одноматчевую дисквалификацию. Конор Галлахер под вопросом.



Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс доступен после дисквалификации. Пабло Форнальс заразился коронавирусом.