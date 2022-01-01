Клопп: "Надеюсь, 2022 год будет лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги 2021 года и назвал самое яркое событие последних 12 месяцев.

Последние 12 месяцев получились чрезвычайно насыщенными и для общества, и для "Ливерпуля" в частности.



В прошлом сезоне, несмотря на огромные проблемы с составом, "Ливерпулю" удалось финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, и для Клоппа это самое важное достижение.



"Я толком не оглядывался назад на последние 12 месяцев, но я видел кое-какие нарезки лучших моментов, и если постараться, то в 2021 году можно найти кое-какой позитив для успокоения души".



"Я вполне рад, что он практически закончился".



"Я знаю, что сегодня (31 декабря) День рождения сэра Алекса (Фергюсона), и это большое событие. Также моему ассистенту Пити Кравицу исполняется 50 сегодня, так что юбилей у еще одного большого футбольного мозга. Это то, что у меня на уме, когда я думаю о праздновании".



"Все мы надеемся, что 2022 год будет лучше".



"Попадание в Лигу Чемпионов было абсолютно ярчайшим моментом этого года. Мы начинали сезон, столкнувшись с ужасным кризисом травм, и тебе хочется этого меньше всего, когда вокруг коронавирус. Это было очень тяжелое время".



Каким-то образом мы сделали это возможным, нам потребовался гол нашего голкипера, что само по себе стало ярким моментом. Затем мы провели хороший предсезонный период, и в этом сезоне пока что выступаем абсолютно нормально, но ситуация вокруг остается непростой".



"Ты приезжаешь утром и никогда не знаешь, кого можешь лишиться. Это не круто. Поэтому я говорю: это была не катастрофа, но этот год я запомню на века".



"Новая нормальность лучше, чем в начале пандемии, но мы все еще можем приблизиться к настоящей нормальности, и мне не терпится это сделать", — сообщил Клопп Sky Sports.