Артета: "Мне потребуется большая комната"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что ему потребуется "большая комната", когда он будет смотреть по телевизору матч своей команды против "Манчестер Сити".

Заразившись коронавирусом, Артета оказался на самоизоляции и за субботним матчем Премьер-Лиги на "Эмирейтс" будет наблюдать из дома.



Микель обещает оставаться на связи, но все равно чувствует, что его влияние на происходящее на поле будет ограничено.



"Мне потребуется большая комната, чтобы я мог ходить и двигаться, потому что я не смогу просто сидеть на своем диване. Мы будем на связи, но я не хочу перекладывать на них ответственность и свободу решений".



"Когда ты находишься у бровки близ игроков и места событий, это совершенно другое. Так что я собираюсь поддержать их в определенные моменты, но они сами должны почувствовать ход игры и взаимодействовать с игроками".



"Это будет непросто — я буду чувствовать разочарование и ограниченность в действиях. Я не участвую в тренировочных занятиях и не могу готовить игроков, но нам нужно подстроиться", — цитирует Артету The Guardian.