Рангник рассказал, каких игроков готов покупать в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что в январе его клуб будет искать только качественное усиление.

По словам Рангника, он не собирается увеличивать глубину состава, однако Ральф не откажется от игроков, которые смогут сразу войти в стартовые 11 и повысить уровень команды.



"Я сосредоточен на имеющихся игроках. Как я уже говорил, у нас достаточно большой состав, потому мы не испытываем дефицита игроков в количественном отношении".



"Трансферы зимой имеют смысл, только если действительно могут помочь тебе, если они повышают мастерство команды. Пока что мы не разговаривали об этом. Последние две недели я думал об имеющихся игроках", — сообщил Рангник Amazon Prime.