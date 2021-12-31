Рис Джеймс пропустит до двух месяцев

Рис Джеймс Правый защитник "Челси" Рис Джеймс избежал операции, но все равно пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Джеймс получил в середине первого тайма матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую среду (1:1). "Стэмфорд Бридж" Рис покидал на костылях.

Как стало известно Daily Mail, углубленное обследование обнаружило мышечный надрыв. В пятницу диагноз был подтвержден. К счастью, повреждение должно зажить без вмешательства хирурга.

Ожидается, что восстановление 22-летнего игрока сборной Англии займет от шести до восьми недель,и это станет проблемой для главного тренера "синих" Томаса Тухель, ведь Джеймс был одним из лучших игроков команды в этом сезоне.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 21:00

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  1. chebrec 31.12.2021 21:20 # chebrec
    Мрази.

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  2. pamir 31.12.2021 21:13 # pamir
    Вот и новый год пришёл а следом и подарки. Спасибо КРыса Джеймс

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  3. felix-the-cat 31.12.2021 21:11 # felix-the-cat
    Заебись ой как заебись… да безвизь?)))

    Карма настигает хуесосов и это здорово


    А так здоровья конечно тени Трента

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  4. mcfc-fantactic 31.12.2021 21:11 # mcfc-fantactic
    Здоровья.

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