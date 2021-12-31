Рис Джеймс пропустит до двух месяцев

Правый защитник "Челси" Рис Джеймс избежал операции, но все равно пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Джеймс получил в середине первого тайма матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую среду (1:1). "Стэмфорд Бридж" Рис покидал на костылях.



Как стало известно Daily Mail, углубленное обследование обнаружило мышечный надрыв. В пятницу диагноз был подтвержден. К счастью, повреждение должно зажить без вмешательства хирурга.



Ожидается, что восстановление 22-летнего игрока сборной Англии займет от шести до восьми недель,и это станет проблемой для главного тренера "синих" Томаса Тухель, ведь Джеймс был одним из лучших игроков команды в этом сезоне.