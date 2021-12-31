Рис Джеймс пропустит до двух месяцев
Правый защитник "Челси" Рис Джеймс избежал операции, но все равно пропустит до двух месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Эту травму Джеймс получил в середине первого тайма матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую среду (1:1). "Стэмфорд Бридж" Рис покидал на костылях.
Как стало известно Daily Mail, углубленное обследование обнаружило мышечный надрыв. В пятницу диагноз был подтвержден. К счастью, повреждение должно зажить без вмешательства хирурга.
Ожидается, что восстановление 22-летнего игрока сборной Англии займет от шести до восьми недель,и это станет проблемой для главного тренера "синих" Томаса Тухель, ведь Джеймс был одним из лучших игроков команды в этом сезоне.
31.12.2021 21:00
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Последние комментарии:
Мрази.
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Вот и новый год пришёл а следом и подарки. Спасибо КРыса Джеймс
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Заебись ой как заебись… да безвизь?)))
Карма настигает хуесосов и это здорово
А так здоровья конечно тени Трента
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Здоровья.
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