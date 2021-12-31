"Уотфорд" не отпустил Денниса на Кубок Африки

Нападающий "Уотфорда" Эммануэль Деннис не примет участия в Кубке Африки после того, как сборная Нигерии опоздала с его вызовом на турнир.

Правила ФИФА предусматривают, что каждая сборная обязана заранее уведомить клуб о своем намерении вызвать того или иного игрока на международный турнир.



Раннее на текущей неделе главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери уже подтвердил, что нигерийцы просрочили дедлайн по вызову Денниса, из-за чего судьба игрока оказалась в руках "шершней".



Ведущий борьбу за выживание "Уотфорд" решил воспользоваться этой ситуацией и не отпускать 24-летнего Денниса на Кубок Африки. Аналогичным образом нигерийцы остались без нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает BBC.



Добавим, Деннис является, пожалуй, лучшим игроком "шершней" в этом сезоне, забив восемь голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге.