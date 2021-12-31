"Уотфорд" не отпустил Денниса на Кубок Африки

Эммануэль Деннис Нападающий "Уотфорда" Эммануэль Деннис не примет участия в Кубке Африки после того, как сборная Нигерии опоздала с его вызовом на турнир.

Правила ФИФА предусматривают, что каждая сборная обязана заранее уведомить клуб о своем намерении вызвать того или иного игрока на международный турнир.

Раннее на текущей неделе главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери уже подтвердил, что нигерийцы просрочили дедлайн по вызову Денниса, из-за чего судьба игрока оказалась в руках "шершней".

Ведущий борьбу за выживание "Уотфорд" решил воспользоваться этой ситуацией и не отпускать 24-летнего Денниса на Кубок Африки. Аналогичным образом нигерийцы остались без нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает BBC.

Добавим, Деннис является, пожалуй, лучшим игроком "шершней" в этом сезоне, забив восемь голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге.


Метки Деннис, Кубок Африки, сборная Нигерии, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 20:00

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  1. ensiferum 31.12.2021 20:50 # ensiferum
    Надеюсь, у Райта есть огнетушитель, сейчас заполыхает ещё сильнее.

    (ответить)

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