Еще у троих игроков "Ливерпуля" выявлен коронавирус

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в первой команде.

Ранее в декабре COVID-19 был выявлен у Виргила Ван Дейка, Фабиньо, Кертиса Джонса и Тиаго Алькантары, причем первые два уже вернулись к выступлениям за клуб.



Однако коронавирус не думает отступать и на сей раз лишил Клоппа еще трех игроков, чьи имена Юрген не раскрывает, однако внимательные болельщики заметили, что на опубликованных "красными" фотоснимках с тренировки отсутствуют Алиссон и Роберто Фирмино.



"У нас несколько новых случаев заражения в команде и еще несколько среди персонала. Это не круто".



"Я не могу сказать, о ком идет речь, потому что мы должны соблюдать протокол и сделать контрольные ПЦР-тесты, но по заявке завтра вы довольно легко поймете, кого это коснулось".



"У нас никогда не было настоящей вспышки, которая бы выкосила 15-20 игроков. Однако каждый день мы фиксируем новые случаи, и это происходит все чаще и чаще".



"Тестирование по утрам походит на лотерею. Ты сдаешь и ждешь результата. И почти каждый день чей-нибудь результат оказывается положительным".



"Пока что мы, наверное, не будем просить отложить матч, но мы не знаем, какой будет ситуация через несколько часов", — цитирует Клоппа talkSPORT.



Добавим, в воскресенье "красных" ожидает выезд к "Челси".