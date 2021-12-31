Еще у троих игроков "Ливерпуля" выявлен коронавирус

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в первой команде.

Ранее в декабре COVID-19 был выявлен у Виргила Ван Дейка, Фабиньо, Кертиса Джонса и Тиаго Алькантары, причем первые два уже вернулись к выступлениям за клуб.

Однако коронавирус не думает отступать и на сей раз лишил Клоппа еще трех игроков, чьи имена Юрген не раскрывает, однако внимательные болельщики заметили, что на опубликованных "красными" фотоснимках с тренировки отсутствуют Алиссон и Роберто Фирмино.

"У нас несколько новых случаев заражения в команде и еще несколько среди персонала. Это не круто".

"Я не могу сказать, о ком идет речь, потому что мы должны соблюдать протокол и сделать контрольные ПЦР-тесты, но по заявке завтра вы довольно легко поймете, кого это коснулось".

"У нас никогда не было настоящей вспышки, которая бы выкосила 15-20 игроков. Однако каждый день мы фиксируем новые случаи, и это происходит все чаще и чаще".

"Тестирование по утрам походит на лотерею. Ты сдаешь и ждешь результата. И почти каждый день чей-нибудь результат оказывается положительным".

"Пока что мы, наверное, не будем просить отложить матч, но мы не знаем, какой будет ситуация через несколько часов", — цитирует Клоппа talkSPORT.

Добавим, в воскресенье "красных" ожидает выезд к "Челси".


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.12.2021 19:35 # chelsiukpro
    Две обезьяны бразильские походу нагуляли где то в барюкасе

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  2. wilegend 31.12.2021 19:27 # wilegend
    Добавим, в воскресенье "синих" ожидает выезд к "Челси", и будут они заниматься онанизмом

    Источник: http://fapl.ru/posts/90497/?c=1

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  3. quavo 31.12.2021 19:11 # quavo
    Но вить вме уколоты…

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  4. gandalf 31.12.2021 19:03 # gandalf
    саси, ваксер е6аный, чтобы у вас каждую неделю новые случаи были

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