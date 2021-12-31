Матч "Саутгемптон" — "Ньюкасл" отложен

Назначенный на воскресенье выезд "Ньюкасла" к "Саутгемптону" был отложен из-за того, что у главного тренера "сорок" Эдди Хау не набирается минимально необходимого количества игроков.

Как известно, Премьер-Лига соглашается отложить матч, если команда не может набрать хотя бы 13 полевых игроков и одного голкипера.



Как раз такая ситуация и возникла на "Сент-Джеймс Парк" ввиду травм и коронавируса, и "сороки" попросили руководство лиги отложить их поездку на "Сент-Мэи"



Отметим, что это уже второй за последние четыре дня отложенный матч "Ньюкасла", который накануне должен были сыграть против "Эвертона".