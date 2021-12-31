Матч "Саутгемптон" — "Ньюкасл" отложен

Мигель Альмирон Назначенный на воскресенье выезд "Ньюкасла" к "Саутгемптону" был отложен из-за того, что у главного тренера "сорок" Эдди Хау не набирается минимально необходимого количества игроков.

Как известно, Премьер-Лига соглашается отложить матч, если команда не может набрать хотя бы 13 полевых игроков и одного голкипера.

Как раз такая ситуация и возникла на "Сент-Джеймс Парк" ввиду травм и коронавируса, и "сороки" попросили руководство лиги отложить их поездку на "Сент-Мэи"

Отметим, что это уже второй за последние четыре дня отложенный матч "Ньюкасла", который накануне должен были сыграть против "Эвертона".


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 18:00

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