Лукаку рассказал, что возвращение в "Челси" не было его приоритетом

Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, что в прошлом году отказал "Манчестер Сити", а в "Челси" ушел только потому, что не получил нового контракта в "Интере" или приглашения из более серьезного клуба.

Минувшим летом Лукаку вернулся в "Челси" за 97.5 млн. фунтов после двух сезонов выступлений за "Интер".



По словам Лукаку, он хотел получить улучшенный контракт на "Сан-Сиро" или заинтересовать "Реал", "Барселону", "Баварию". Ни того, ни другого не случилось, поэтому Ромелу отправился к "синим".



"В конце своего первого года в "Интере" я отклонил предложение "Манчестер Сити", которое было выгоднее, чем предложение "Челси" этим летом".



"Я поступил так, потому что прошел только год, и это было неправильное время для смена клуба, да и я не хотел этого. Я хотел добиться чего-нибудь с "Интером", потому что "Интер" в некотором смысле спас мою карьеру".



"Я был в глубокой яме в "Манчестер Юнайтед", у меня не ладилась игра. "Интер" крупно потратился на меня, но мы многого добились вместе".



"Поэтому в свой второй год, когда мы выиграли Серию А, я пошел поговорить с боссами клуба и попросил новый контракт. Я поступил так, потому что думал про себя, что мне 28 лет, моя семья отлично себя чувствует в Милане, где у меня до сих пор есть квартира, и мне с моей мамой и моим сыном было бы комфортно там".



"Однако они не захотели продлевать мой контракт, у них не было такой возможности. Мне было тяжело это принять, потому что мысленно я был готов провести еще несколько лет в Милане".



"На мой взгляд, есть три команды абсолютного топ-уровня в футболе: "Реал", "Барселона" и "Бавария". Каждый игрок мечтает выступать за одну из них. Поэтому я подумал, что смогу перейти в одну из этих команд при наличии возможности, даже если подпишу новый контракт с "Интером".



"Но этого не случилось, поэтому я сказал себе, что могу представить себя только в одной команде: "Челси". Я не помышлял о переходе туда, но когда "Челси" обратился насчет меня, я попросил Индзаги отпустить меня".



"Меня слегка беспокоило, что они не попытались подписать новый контракт со мной. Это даже причинило мне боль. Предложи "Интер" новый контракт, я бы на 100 процентов остался".



"Также меня очень беспокоило, что за восемь лет в Англии я ничего не выиграл. Поэтому мне был сложно отказаться от возвращения в команду, которую я поддерживал с детства", — цитирует Лукаку Sky Sports.