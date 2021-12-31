Лукаку рассказал, что возвращение в "Челси" не было его приоритетом
Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, что в прошлом году отказал "Манчестер Сити", а в "Челси" ушел только потому, что не получил нового контракта в "Интере" или приглашения из более серьезного клуба.
Минувшим летом Лукаку вернулся в "Челси" за 97.5 млн. фунтов после двух сезонов выступлений за "Интер".
По словам Лукаку, он хотел получить улучшенный контракт на "Сан-Сиро" или заинтересовать "Реал", "Барселону", "Баварию". Ни того, ни другого не случилось, поэтому Ромелу отправился к "синим".
"В конце своего первого года в "Интере" я отклонил предложение "Манчестер Сити", которое было выгоднее, чем предложение "Челси" этим летом".
"Я поступил так, потому что прошел только год, и это было неправильное время для смена клуба, да и я не хотел этого. Я хотел добиться чего-нибудь с "Интером", потому что "Интер" в некотором смысле спас мою карьеру".
"Я был в глубокой яме в "Манчестер Юнайтед", у меня не ладилась игра. "Интер" крупно потратился на меня, но мы многого добились вместе".
"Поэтому в свой второй год, когда мы выиграли Серию А, я пошел поговорить с боссами клуба и попросил новый контракт. Я поступил так, потому что думал про себя, что мне 28 лет, моя семья отлично себя чувствует в Милане, где у меня до сих пор есть квартира, и мне с моей мамой и моим сыном было бы комфортно там".
"Однако они не захотели продлевать мой контракт, у них не было такой возможности. Мне было тяжело это принять, потому что мысленно я был готов провести еще несколько лет в Милане".
"На мой взгляд, есть три команды абсолютного топ-уровня в футболе: "Реал", "Барселона" и "Бавария". Каждый игрок мечтает выступать за одну из них. Поэтому я подумал, что смогу перейти в одну из этих команд при наличии возможности, даже если подпишу новый контракт с "Интером".
"Но этого не случилось, поэтому я сказал себе, что могу представить себя только в одной команде: "Челси". Я не помышлял о переходе туда, но когда "Челси" обратился насчет меня, я попросил Индзаги отпустить меня".
"Меня слегка беспокоило, что они не попытались подписать новый контракт со мной. Это даже причинило мне боль. Предложи "Интер" новый контракт, я бы на 100 процентов остался".
"Также меня очень беспокоило, что за восемь лет в Англии я ничего не выиграл. Поэтому мне был сложно отказаться от возвращения в команду, которую я поддерживал с детства", — цитирует Лукаку Sky Sports.
31.12.2021 16:00
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Последние комментарии:
типичный ФК вжопудавалси, никаких традиций в клубе, настоящий дом-2: ева карнейро, смски косте, теперь мукаку несет в прессу какую то ахинею лол. как же мне повезло что я болею за самый лучший клуб в Англии и один из лучших на европейской арене великий ЛФК.
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Вы все врете
Лукаку не мог такого сказать
Ето все журналюги перекрутили
(с) какой-то гпенс
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в "Челси" ушел только потому, что не получил приглашения из более серьезного клуба.
ебать он ссыт на чролси нон стопом
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Льётся без остановки гпенсам на бестолковки
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Лукака не только великолепный футболист, но и как человек очень хороший! Продолжай давать подобные интервью.
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Лол, психически нестабильный какой-то. Сам же попросился в Челси
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Когда Лэмпард давал подобные вью, пенсы защищали его с пеной у рта, а тут гонят игрока
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просто продолжает пихать свою третью ногу все глубже в рты пенсов(
рил отберите у него микрофон)
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Какой же лол, не удивлюсь, если его будут освистывать свои же болелы на Стэмфорде.. Тупое полено..
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