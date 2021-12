Светская хроника за пятницу

Рахим Стерлинг учит испанский. "Челси" близок к покупке Орельена Тчуамени. "Ньюкасл" предложит контракт Усману Дембеле. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" планирует подписать следующим летом и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда. (ESPN)



Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг учит испанский язык, возможно, готовясь к переезду в Ла Лигу. (The Athletic)



"Барселона" хочет купить защитника "Сити" Эмерика Лапорта следующим летом. (The Sun)



"Ливерпуль" предложил контракт полузащитнику "Милана" Франку Кесси, который должен стать свободным агентом в конце сезона. (Ansa)



Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта почти договорился с "Барселоной". (Gerard Romero)



"Челси" приближается к приобретению полузащитника "Милана" Орельена Тчуамени. (Chelsea Chronicle)



"Арсенал" рассматривает Александера Исака, Душана Влаховича, Доминика Калверт-Левина и Олли Уоткинса на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу. (ESPN)



"Наполи" сделал запрос насчет защитника "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе, который сейчас находится в аренде в "Астон Вилле". (ESPN)



"Интер" и "Наполи" хотят защитника "Эвертона" Люку Диня. (The Telegraph)



"Ньюкасл" наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси. (The Sun)



"Ньюкасл" готовит "монструозный" контракт для вингера "Барселоны Усмана Дембеле. (Rudy Galetti)



"Ньюкасл" попытается купить полузащитника "Ромы" Жордана Верету. (Foo Mercato)



"Тоттенхэм" может подписать в январе Пауло Дибалу из "Ювентуса" и Стефана Де Врея с Иваном Перишичем из "Интера". (Football.London)



Другое



В 2021 календарном году "Арсенал" набрал в Премьер-Лиге всего на одно очко меньше, чем "Ливерпуль". (ESPN)



Футбольная Лига отменила тестирование игроков на коронавирус в дни матчей, дабы исключить отмену встреч в последний момент. (Daily Mail)



Система по автоматическому определению офсайда может быть задействована уже на ЧМ-2022 в Катаре. (Marca)



Боссы мафии пытаются склонить на свою сторону ведущих рефери УЕФА для организации договорных матчей. (The Sun)



В честь нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду поставили статую в Индии. (Daily Mirror)



Бывший капитан "Челси" Джон Терри и его жена Тони сняли шале в Альпах стоимостью 146 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)