Тухель недоволен резонансным интервью Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подверг критике своего нападающего Ромелу Лукаку за резонансное интервью.

В своем свежем интервью итальянскому медиа Лукаку заявил, что недоволен своей ситуацией в "Челси". Ромелу пожаловался на тактику Тухеля, а также прямым текстом заявил о желании вернуться в "Интер".



Реакция Тухеля не заставила себя ждать. Томас считает, что такой большой игрок должен осознавать последствия столь громких высказываний, в которых не было необходимости.



"Конечно, нам это не нравится. Это создает шумиху, которая нам не нужна, и это не помогает. Мы не хотим, чтобы это казалось больше, чем есть на самом деле. Легко вырывать слова из контекста и создавать заголовки, но затем ты понимаешь, что не все так плохо и что, возможно, не это имелось ввиду. Нам не нравится это, мне не нравится это, потому что эта шумиха нам не нужна. Нам нужны спокойная обстановка и концентрация, а это не помогает".



"Я не чувствую, что он несчастен. Я чувствую совершенно обратное. Если бы вы спросили меня вчера утром, я бы сказал совершенно обратное. Поэтому я скажу, что это сюрприз, но я не тот человек, кого нужно спрашивать об этом. Если нам есть, о чем поговорить, мы поговорим об этом внутри клуба".



"Так что это лишний шум, но мы здесь все равно умеем читать не только заголовки. Возможно, нам требуется время, чтобы понять происходящее Потому что это не отражает его ежедневную работу, не отражает его ежедневный настрой, не отражает его ежедневное поведение, что демонстрирует Ромелу здесь в Кобхэме".



"Однако вам нужно спросить его, а не меня. Таков современный мир, и все, что ты скажешь, становится известно публике, когда ты такой большой игрок, как Ромелу. Он опытный игрок, и он знает, какое значение это имеет, когда он делает подобные заявления", — цитирует Тухеля The Guardian.