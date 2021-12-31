Пять вещей, что мы узнали в 20-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных событий заключительного в 2021 году, 20-го, тура Премьер-Лиги.





"Уотфорд" не становится лучше



Пару хороших выступлений в матчах с грандами могли возникнуть иллюзии качественного роста команды Клаудио Раньери. На деле "Уотфорд" полагается на класс своих атакующих игроков, но никак не научится обороняться. Не играя больше двух недель из-за переносов матчей, "шершни" в игре с "Вест Хэмом" пошли по старому сценарию и снова уступили.



Для команды Дэвида Мойеса эта победа была важной, учитывая серию неудач в последние недели. Игра Джаррода Боуэна стала определяющей для четырех голов лондонцев, пропустивших первыми после очередного гола Эммануэля Денниса. Раньери после встречи отмечал, что его команда не воспользовалась своей неплохой игрой в ключевые отрезки матчей, но такой сценарий повторяется слишком часто, чтобы не находить в нем закономерность. "Уотфорд" уступил в пятый раз подряд, но пока остается над зоной вылета, сыграв на один матч больше, чем "Бернли", а также без признаков какого-то роста.



"Тоттенхэм" Конте пока не побеждает на выезде



Семь из 10 первых матчей Антонио Конте во главе "Тоттенхэма" оказались домашними, где "шпоры" пока не потерпели ни одного поражения. На выезде история обратная: тут "Тоттенхэм" не побеждал, и в поединке с "Саутгемптон" он ограничился ничьей, играв большую часть матча в большинстве.



Учитывая хороший старт "Саутгемптона", удаление Мохаммеда Салису было для "Тоттенхэма" очень кстати, но воспользоваться этим команда Конте не смогла. И удача была не на ее стороне, учитывая два отмененных гола. Кейн, который набрал форму и в очередной раз отличился, мог оформить дубль прекрасным ударом во втором тайме, но арбитры рассмотрели у форварда "Тоттенхэма" крохотный офсайд.



Взять три очка команда Конте не смогла, но "Тоттенхэм" прибавляет вместе с Кейном, потому выездные победы — только вопрос времени.



"Ливерпуль" оступился в Лестере



Перенос запланированного на 26 декабря матча с "Лидсом" дал Юргену Клоппу желаемое: дополнительное время для восстановления его команды. "Лестер", страдающий из-за травм в обороне, в тот же день играл с "Манчестер Сити", что тем более делало его аутсайдером встречи с другим претендентом на титул, которая проходила уже через 48 часов.



Возможно, эта игра сложилась бы по-другому, если бы Мохамед Салах забил с пенальти (и с добивания затем) на старте поединка. Каспер Шмайхель спас "Лестер" несколько раз, но моменты "Ливерпулю" с течением времени давались все тяжелее, а единственный гол в матче оформил Адемола Лукман. "Лестер" неожиданно заработал три очка, взяв реванш за поражение в матче Кубка Лиги на прошлой неделе. Удивительнее всего был "клин-шит" команды Брендана Роджерса. Пропустив шесть от "Сити" и 33 в 17 играх, обескровленный "Лестер" сдержал лучшую атаку чемпионата.



Для "Ливерпуля" это поражение означало шесть очков отставания от "Сити", которое уже сейчас ставит под сомнение дальнейшую борьбу за титул. Не говоря уже о том, что команда Клоппа на пороге своего нелюбимого января и отъезда ведущих игроков на Кубок Африки.



"Челси" продолжает страдать



С "Брайтоном" команда Томаса Тухеля проводила свой уже девятый поединок в декабре, но, несмотря на глубину состава, "Челси" снова выглядел уставшим. Тухель в очередной раз пожаловался на Премьер-Лигу, но сочувствие тут маловероятно. От неприятных обстоятельств до конца не застрахован никто, но у Томаса более чем достаточно ресурсов, чтобы переживать такие периоды с меньшими потерями.



Лондонцы упустили победу над "Брайтоном" уже в компенсированное время, хотя на деле уступали тому по игре две трети матча. Лишить гостей преимущества на поле удалось благодаря выходу Нголо Канте за 20 минут до конца встречи. Команда Грэма Поттера почти перестала атаковать, но, по иронии, именно в этот момент смогла отыграться. Выход Данни Уэлбека на замену был менее эффективным, чем появление Канте, но нападающему был нужен только один шанс, чтобы полностью перевернуть впечатление.



Отставание в восемь очков от "Манчестер Сити" — не приговор, учитывая и скорую очную встречу, где его можно сократить. Но прямо сейчас "Челси" устал, а в свои лучшие дни команда Тухеля все равно играла скромнее своих конкурентов на пике.



В Манчестере все спокойно



Победа "Манчестер Сити" над "Брентфордом" продлила победную серию действующих чемпионов и увеличила их отрыв на вершине до восьми очков. "Манчестер Юнайтед" к такому спокойствию не приучил, но после осечки в Ньюкасле команде Ральфа Рангника решила вопрос с "Бернли" еще в первом тайме.



"Бернли" играл впервые с 12 декабря, но не был похож на свежую команду. Потеря нескольких игроков, включая голкипера Ника Поупа, ограничила Шона Дайча в выборе, зато Аарон Леннон, выходящий не так часто, забил единственный гол команды. "Юнайтед" к тому моменту отличился уже трижды, а Рангник мог вдохновиться хорошим выступлением Джейдона Санчо.



"Юнайтед" подобрался к командам в первой четверке, а "Бернли" более важное испытание ждет в следующем туре, когда команда Дайча сыграет на поле "Лидса".



Иван Громиков специально для FAPL.ru