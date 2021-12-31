Агбонлахор советует Тухелю перестать жаловаться

Томас Тухель Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю перестать жаловаться.

После упущенной в компенсированное время победы против "Брайтона" в среду вечером (1:1) Тухель выплеснул свою разочарование наружу, пожаловавшись и на судейство, и на плотный календарь, и на обилие кадровых проблем.

Однако Агбонлахор считает, что составу "Челси", пускай и ослабленному травмами и коронавирусом, позавидовали бы многие другие команды. Габриэль советует Томасу быть гибче, адаптируя свою тактику под имеющихся исполнителей.

"С чего мне начать, говоря о Тухеле?"

"Я посмотрел на скамейку "Челси" и увидел там Хаверца, Алонсо, Сарра, Чалобу, Канте, Сауля, Зийеша, Баркли. По поводу чего он жалуется?"

"После матча он сказал, что больше не может играть с вингбеками. Ладно, сыграй один матч по схеме 4-4-2 — уверен, ничего страшного не случится".

"Аспиликуэта, Чалоба, Рюдигер, Алонсо — большинство команд в Премьер-Лиге оторвали бы с руками такую оборону. Поэтому перестань жаловаться и преодолевай это", — сообщил Агбонлахор в эфире talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 11:00

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  1. sayanara 31.12.2021 12:21 # sayanara
    Еще пускай это опушенцу из лохопуля посоветует, тот вообще мастер нытья

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  2. selta 31.12.2021 11:49 # selta
    чет докуя пестит этот лохбанеблор

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  3. arsenalbigfan 31.12.2021 11:23 # arsenalbigfan
    прав уголёк. бздухел уже заебал ныть как и его соотечественница шлюшка клопка

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