Агбонлахор советует Тухелю перестать жаловаться

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю перестать жаловаться.

После упущенной в компенсированное время победы против "Брайтона" в среду вечером (1:1) Тухель выплеснул свою разочарование наружу, пожаловавшись и на судейство, и на плотный календарь, и на обилие кадровых проблем.



Однако Агбонлахор считает, что составу "Челси", пускай и ослабленному травмами и коронавирусом, позавидовали бы многие другие команды. Габриэль советует Томасу быть гибче, адаптируя свою тактику под имеющихся исполнителей.



"С чего мне начать, говоря о Тухеле?"



"Я посмотрел на скамейку "Челси" и увидел там Хаверца, Алонсо, Сарра, Чалобу, Канте, Сауля, Зийеша, Баркли. По поводу чего он жалуется?"



"После матча он сказал, что больше не может играть с вингбеками. Ладно, сыграй один матч по схеме 4-4-2 — уверен, ничего страшного не случится".



"Аспиликуэта, Чалоба, Рюдигер, Алонсо — большинство команд в Премьер-Лиге оторвали бы с руками такую оборону. Поэтому перестань жаловаться и преодолевай это", — сообщил Агбонлахор в эфире talkSPORT.