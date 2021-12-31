"Арсенал" проявляет интерес к Исаку и Дэвиду

"Арсенал" проявляет интерес к нападающим Александеру Исаку из "Реал Сосьедад" и Джонатану Дэвиду из "Лилля".

В данный момент главный тренер "Арсенала" Микель Артета вынужден готовиться к ситуации, при которой Александр Лакасетт, Эдди Нкетиа и Пьер-Эмерик Обамеянг не будут частью его команды в следующем сезоне.



Дело в том, что контракты первых двоих истекают через полгода, а последний угодил в опалу к Артете и теперь волен покинуть лондонский клуб.



С переходом в "Арсенал" связывают бомбардира "Фиорентины" Душана Влаховича, однако его высокая стоимость, внушительные аппетиты по зарплате и конкуренция со стороны других клубов заставляют "канониров" искать более реалистичные варианты по укреплению позиции нападающего.



В качестве таких вариантов "Арсенал" рассматривает 22-летнего Исака и 21-летнего Дэвида. Александер забил только четыре гола в этом сезоне Ла Лиги, зато Джонатан отличился уже 12 раз в Лиге 1.