Конте уверен, что Льорис подпишет новый контракт

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что голкипер Уго Льорис подпишет новый контракт и останется в клубе.

С момента назначения Конте ходят слухи, что "Тоттенхэм" ищет замену Льорису, чей контракт истекает в конце сезона.



На днях появились спекуляции, что и сам 35-летний француз собрался на выход, планируя возвращение в родную "Ниццу".



Однако Конте уверен, что приоритет Льориса — продлить сотрудничество со "шпорами". Антонио надеется, что клубу и капитану удастся договориться.



"Уверен ли я, что Льорис останется в "Тоттенхэме"? Думаю, да. Думаю, да".



"Думаю, Уго и сам хочет остаться в этом клубе, он любит этот клуб, ему хорошо в "Тоттенхэме". Думаю, здесь его место".



"Уго — капитан "Тоттенхэма". Несомненно, он поговорит с клубом, чтобы попытаться найти решение", — цитирует Конте Evening Standard.