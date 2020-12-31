Конте уверен, что Льорис подпишет новый контракт

Уго Льорис Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что голкипер Уго Льорис подпишет новый контракт и останется в клубе.

С момента назначения Конте ходят слухи, что "Тоттенхэм" ищет замену Льорису, чей контракт истекает в конце сезона.

На днях появились спекуляции, что и сам 35-летний француз собрался на выход, планируя возвращение в родную "Ниццу".

Однако Конте уверен, что приоритет Льориса — продлить сотрудничество со "шпорами". Антонио надеется, что клубу и капитану удастся договориться.

"Уверен ли я, что Льорис останется в "Тоттенхэме"? Думаю, да. Думаю, да".

"Думаю, Уго и сам хочет остаться в этом клубе, он любит этот клуб, ему хорошо в "Тоттенхэме". Думаю, здесь его место".

"Уго — капитан "Тоттенхэма". Несомненно, он поговорит с клубом, чтобы попытаться найти решение", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, контракты, Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2021 09:00

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